Antonio I de Inglaterra

Cuando el Chelsea fichó a Antonio Conte el pasado verano, el objetivo del club era claro: ganar la Premier League. Después de una temporada para olvidar al alimón entre José Mourinho y Guus Hiddink que terminó con el equipo fuera de competiciones europeas, el italiano era el candidato ideal para devolver a los 'blues' a la aristocracia inglesa. No en vano, su registro con la Juventus fue impecable en el campeonato doméstico. Dirigió tres ligas y ganó las tres, con una superioridad aplastante sobre el resto de sus rivales. Diez meses después de firmar con el Chelsea, Conte se ha proclamado 'rey de Inglaterra'.

Y lo ha hecho, además, con dos jornadas de antelación; después de ganar al West Bromwich Albion en The Hawthorns con épica incluida. Se acercaba el final y el encuentro iba encaminado al 0-0, cuando Azpilicueta tuvo más fe que nadie para evitar que el balón saliera por la línea de fondo y devolverlo al corazón del área. Allí apareció Batshuayi, que no ha sido ni una vez titular en liga este curso, para marcar el gol que vale la sexta Premier en la historia del Chelsea. «Es el día más importante de mi vida», confesó el belga en la celebración del título. Uno que, sin embargo, no siempre estuvo tan cantado.

Tras seis jornadas, el Chelsea ocupaba la octava posición de la Premier a ocho puntos de un Manchester City que contaba sus partidos por victorias, pero todo cambió en un derbi ante el Arsenal. Precisamente en esa sexta fecha, los 'blues' visitaron el Emirates Stadium y se llevaron un 3-0 que sería su última derrota liguera en más de tres meses. En la segunda parte de ese choque, Conte abandonó su apuesta por el 4-3-3 para introducir un elemento en su alineación que le ha funcionado a lo largo de toda su carrera: la defensa de tres centrales. Azpilicueta se desplazó al perfil derecho del eje de la zaga, Marcos Alonso entró en el puesto de carrilero zurdo y Moses en el sector opuesto -en su caso a partir de la siguiente jornada-, sacrificando a dos vacas sagradas como Cesc Fàbregas y Branislav Ivanovic. Desde el 24 de septiembre, el 3-4-3 es inamovible, literalmente.

Basado en la fortaleza defensiva que le otorgaba el nuevo sistema, el Chelsea alcanzó una fiabilidad que pronto le permitió ser líder, posición que no ha abandonado desde noviembre. Y en esa máquina tan bien engrasada que se ha convertido el equipo londinense, los futbolistas españoles son piezas imprescindibles. Azpilicueta ha vuelto a brillar en una demarcación nueva para él, Marcos Alonso suma asistencias y goles desde la banda izquierda, Pedro está viviendo una segunda juventud detrás del punta y hasta Fàbregas, que pasó meses en el ostracismo por decisión técnica, se ha reenganchado a la causa a base de asistencias en las últimas jornadas. Luego está lo de Diego Costa, siempre en el alambre por sus devaneos con la Superliga china y su relación de amor-odio con Conte, pero voraz de cara a portería. Ya ha marcado 20 goles en liga, convirtiéndose en el tercer jugador de la historia del Chelsea en conseguirlo en dos temporadas.

Junto a ellos, nombres como Thibaut Courtois, un David Luiz imperial e inesperadamente concentrado, un Eden Hazard que por fin rinde al nivel que se le presuponía o N'Golo Kanté. El francés, capital en el título del Leicester la temporada pasada, ha vuelto a ser decisivo desde su posición de pivote: barre todo lo que se acerca a la línea divisoria. Parece que corre por tres.

Olvidando a Mourinho

En poco menos de 12 meses en el banquillo de Stamford Bridge, Antonio Conte ha hecho olvidar a toda una leyenda del Chelsea como es José Mourinho. Afición, futbolistas y empleados del club hablan maravillas del italiano, carismático como pocos, que podría lograr ahora un hito que ni siquiera el portugués -probablemente el técnico más laureado de la historia 'blue'- pudo conseguir: el doblete de Premier League y F.A. Cup. Sí lo hizo su compatriota Carlo Ancelotti, también en su temporada de debut, aunque un segundo año en blanco terminó con su despido. Para ello, el Chelsea deberá superar al Arsenal el próximo 27 de mayo en Wembley. Precisamente, contra los 'gunners' comenzó a fraguarse el reinado de Antonio Conte en Inglaterra...