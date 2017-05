Villar, proclamado único candidato... pero el TAD podría anularlo

Ángel María Villar es el único candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF), después de ser su candidatura «proclamada «con carácter definitivo» por la Comisión Electoral, siguiendo reglamento y el calendario, pero realmente está pendiente de saber lo que decide el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) con la impugnación del proceso hecha por la candidatura de su único oponente, Jorge Pérez. «Queremos que el Consejo Superior de Deportes y el TAD hagan cumplir la ley. Faltan 973 votos depositados en notaría de los que no sabemos su paradero. Eso supone la desaparición del 20% de los votos por correo emitidos», indicó Pérez, que por su impugnación no ha presentado los avales requeridos para ser proclamado candidato ya que «no reconozco el resultado de esas elecciones» para la Asamblea General de la Federación, prevista para el próximo 22 de mayo en el calendario electoral, «con los miembros elegidos libre y democráticamente por el fútbol español, proclamados definitivamente el pasado 5 de mayo», según explica la propia FEF.

Debido a la solicitud al TAD de Pérez, además, de medidas cautelares es posible que este anuncio de Villar no se haga efectivo, ya que si el TAD no le da la razón iría a un contencioso administrativo, y al haber dimitido tendría que ser una persona de la directiva, que podría ser Marcelino Maté (Castilla y León), el que fuera el presidente interino hasta que haya una medida en firme ya que la plancha de Pérez, que en insiste en su condición de candidato pese a no presentar los avales, afirmó también en conferencia de prensa que su equipo desea que el CSD y el TAD «velen por la transparencia en el deporte» después de asistir a «irregularidades flagrantes y denunciables» en un «proceso viciado de inicio».

«Burbuja dictatorial en pleno siglo XXI»

Si el recurso presentado el día 27, «a las 12 de la mañana, antes de conocer que había en cada paquete de votos y menos el resultado del escrutinio», es admitido entienden desde la candidatura de Pérez que Villar podría incluso llegar a ser inhabilitado. «Exigimos que se depuren responsabilidades y eso va inherente al fallo del TAD. Lo normal es que se le abriera expediente y la sanción no tiene por qué ser la inhabilitación, que es la medida más extrema», explicó Santiago Nebot, abogado de la candidatura de Pérez. «Espero que se repita el proceso y lo tutele el CSD al menos en el voto por correo, que supone el 95% del total. Entendemos que, por diversas motivos, hay unos 1.500 votos irregulares. Es una cifra de un calado suficiente para modificar todo, ya que 30-40 votos en algunos estamentos podrían haber modificado mucho el panorama en la elección de candidatos para la Asamblea», detalla Luis Gil, ex de una AFE que se ha posicionado a favor de Villar. «Rubiales y la AFE están en su derecho de decir lo que quiera, aunque amenazar a que tomen decisiones del TAD personalmente no me parece lógico».

17 territoriales denuncian al TAD Los presidentes de las 17 federaciones territoriales denunciaron que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) vulneró sus derechos fundamentales al resolver que retiren su firma de una carta de apoyo a Ángel María Villar, por entender que haberla firmado «supone una infracción del deber de neutralidad». El escrito de las territoriales fue remitido al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, y en el mismo anuncian que ejercerán las acciones correspondientes en la vía contencioso-administrativa contra la resolución del TAD, sin descartar posibles acciones penales. «Las territoriales han tomado partido, hay mucha gente que ha recibido presiones y no se atreven a denunciarla», manifestó Pérez ante los medios en Madrid.

Pérez considera que «la FEF vive en una burbuja dictatorial en pleno siglo XXI y contra todo eso estamos luchando» y espera que el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, «no se quede de perfil» en este proceso y mantenga su línea. «Me agradaron sus declaraciones y lo que quiero es que haga lo que dijo en el congreso». Minutos después, la FEF mandó un comunicado «ante las graves acusaciones vertidas públicamente» en el que afirma «rotunda y categóricamente» que «el proceso ha sido efectuado cumpliendo la Orden Ministerial de Elecciones de 18 de diciembre y el Reglamento Electoral, tal y como hasta el momento ha respaldado el Tribunal Administrativo del Deporte». El proceso, explica el comunicado, «se ha llevado a cabo con la más absoluta transparencia y honestidad» por parte de la Federación, y «de todos los órganos y personas que la integran». Insiste la FEF que salvaguardará «el buen nombre de las personas que con su esfuerzo y dedicación han ayudado a desarrollar el proceso electoral de un modo extraordinario y ejemplar, cumpliendo con la normativa vigente de aplicación».

Aclara que todas las cuestiones que fueron planteadas (por parte de Pérez), «relativas al acto de votación presencial, no presencial y escrutinio, fueron resueltas con inmediatez por las Mesas Electorales, con la participación de los interventores de los diferentes candidatos a la Asamblea General, siendo completamente inciertas, tendenciosas e interesadas las acusaciones expresadas». Por ello, insta a las «personas que vienen afirmando tales acusaciones o aquéllas que las reiteren en un futuro que aporten las pruebas necesarias que las acrediten» o, en caso contrario, «ejercitará todas las acciones legales que le asistan hasta sus últimas consecuencias, para reparar los daños que las mismas tratan de ocasionar».