La pelea del partido de juveniles que ha hecho tomar una decisión a su presidente

El sábado pasado tras el partido entre el Valle del Ebro y la SD Logroñés en La Ribera ocurrió algo inesperado. Mientras los esquipos estaban en los vestuarios había varios participantes preparandose para una pelea.

En las imágenes del vídeo se ven puñetazos, patadas y a Borja Jiménez pidiendo ayuda para frenar esa sinrazón. "Estaba en los vestuarios con el equipo cuando me dijeron que había una pelea. Salí y me encontré todo lo que se ve en las imágenes", indica.

Pero esta no es la primera vez en la que se producen este tipo de altercados en un partido del Valle del Ebro.Hace una semanas acudieron varios polícias porque un espectador quería pegar al árbitro. "Le tuve que defender yo y me llevé los golpes", asegura.El sábado también acudió la Polícia al mismo escenario.

El presidente asegura que al final de temporada dirá adiós. Afirma que han sido cinco años muy duros en los que ha trabajado mucho para "levantar el club" de la nada. Indica que no sabe quiénes son los implicados en la pelea porque "no pertenecen" al Valle del Ebro. "La entrada es libre, no se puede controlar", comenta.