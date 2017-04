El vídeo viral del entrañable niño del Betis y su padre: "El fútbol en unos ojos inocentes"

Todo el mundo del fútbol ha visto ya este vídeo en las redes sociales. El programa de Movistar Plus 'El Día Después' lo dio a conocer hace un par de días y desde entonces se ha viralizado. Muestra a Aitor, un niño barcelonés de siete años y aficionado al Betis, que fue a ver a su equipo al campo del Espanyol.

“Le han llamado maricona al árbitro”, señala el pequeño. Y su padre responde: “Están nerviosos, no hagas caso. Tú no lo hagas. Ya sabes que a mí no me gusta criticar a los árbitros y al equipo contrario. Tú con el tuyo. Si perdemos, perdemos. Y si ganamos, ganamos”

El pequeño se fue a casa triste tras ver por primera vez en directo a su equipo, que cayó cuando iba ganando. En las imágenes se puede ver cómo su padre da una verdadera lección de deportividad a su hijo, basada en la educación y el respeto.

Además, cuando un grupo de aficionados del Betis gritan “puta Sevilla”, Aitor responde: “Eso no me gusta. Que se metan con el Sevilla no me gusta”.