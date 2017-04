El Chapecoense gana al Nacional, un triunfo soñado antes de la tragedia

El Chapecoense venció la madrugada del miércoles al Atlético Nacional (2-1) en la ida de la Recopa Sudamericana disputada en Chapecó, la localidad del sur de Brasil volcada en agradecer al club colombiano su ayuda hace cuatro meses cuando perdió a gran parte de su equipo en un accidente aéreo en el que murieron 71 personas. Nada era normal en una final antes de la que los dos entrenadores tuvieron que esforzarse para recordarle al mundo que había un título en juego, continental e inédito para ambos, además.

Pero hace mucho tiempo que nada de lo que le ocurre a un Chapecoense atrapado en una montaña rusa de emociones se acerca a lo común. No lo era que un equipo humilde y desconocido como el suyo se colara en la final de la Copa Sudamericana y, mucho menos, que su cuento de hadas acabara en una de las peores pesadillas de la historia del deporte. Por eso, parecía lógico que los 19.000 hinchas que llenaron un Arena Condá al que no se le había visto tan joven desde su vida anterior, no hubieran comprado su entrada pensando únicamente en la Recopa.

Lo hicieron para homenajear en persona al Atlético Nacional y a todo Medellín por la ayuda que les prestaron en los días más negros de su historia, cuando el avión en el que viajaba su equipo se estrelló allí en la noche del 28 de noviembre. Nadie ha olvidado en Chapecó aquellas miles de luces que vinieron a alumbrarles desde 7.000 kilómetros de distancia el mismo día y en el mismo estadio en el que deberían haber disputado la final de la Copa Sudamericana, mientras en esta ciudad destrozada sólo había oscuridad. Emulando a la afición de aquel club que ya es un hermano, se vistieron de blanco y le dedicaron un programa de homenajes y hasta un día festivo en las escuelas.

Así, es lógico que muchos hubieran olvidado que había un partido en juego, y algo todavía más dulce: qué bien sienta gritar un gol de tu equipo con el estadio lleno y en una noche histórica. Eso es lo que le ocurrió a una Arena Condá que no había dejado de repetir que había venido a otra cosa, pero que tras el inicio trabado del partido fue viniéndose arriba. Un lanzamiento de Reinaldo ya arrancó pasado el cuarto de hora los primeros «¡Vamos, vamos, Chape!», que acabarían explotando cuando el árbitro pitó penalti al juzgar que Bocanegra había tocado con el brazo un balón en el área. Y, de repente, el fútbol volvió a ser sólo un juego divertido en Chapecó, que durante unos segundos -los que tardó el mismo lateral en anotar el penalti-, se olvidó del peso que arrastran desde noviembre.

Pese a la buena fase que atraviesa el equipo dirigido por Vagner Mancini en el campeonato regional, y al debut con triunfo como visitantes en la Libertadores, la noche contra el Atlético Nacional era diferente. Además, en Chapecó tenían muy claro que había que aprovechar cada minuto de ventaja, ya que enfrente estaba el mejor equipo del continente, campeón de la última Libertadores y finalista de la Sudamericana.

'Amigos para siempre'

Tras un descanso en el que se proyectaron más vídeos de ánimo y agradecimiento, había que volver a la vida real. El sueño le duró al Chapecoense casi un cuarto de hora más, hasta que ocurrió lo que parecía más lógico. Fue entonces cuando Macnelly Torres se inventó un golazo desde fuera del área, un misil que encajó directo en la escuadra izquierda de Arthur. Y como éste no nació para ser un partido normal, la hinchada del Chapecoense se lanzó a aplaudir el tanto mientras la charanga del estadio se arrancaba con ‘Amigos para siempre’.

No era de extrañar que en un clima así, un conato de enfrentamiento entre los jugadores en un lance minutos después fuera afeado con una sonora pitada del público. No era el día, y por si a alguien se le olvidaba, el juego se paró unos segundos en el minuto 71 para recordar a los 71 fallecidos en el accidente. Un empate parecía justo, y poético, pero este ‘Chape’ de Mancini nació convencido de que los mejores homenajes se hacen ganando y mandó volar a Luiz Otávio para que pusiera con un cabezazo tras un córner el 2-1 definitivo. Al menos, por ahora.

«Estamos felices por vencer a un adversario fuerte de América, pero quedan 90 minutos más y allí va a ser más difícil que aquí», recordó el técnico brasileño sobre la vuelta del 10 de mayo en Colombia. La rápida reconstrucción comandada por Mancini, que rearmó el equipo con 20 fichajes en apenas dos meses, despertó la admiración del técnico colombiano Reinaldo Rueda, quien también destacó el carácter inusual del partido. «Hay que felicitar al cuerpo técnico y a los jugadores por lo bien que armaron un equipo muy competitivo muy rápido», afirmó tras el partido.

Y entre los fuegos artificiales que cerraron los homenajes, la música a tope con la que volvió a atreverse a bailar su estadio, el ‘Gracias Medellín’ en la pantalla, y los pelos de punta, el ‘Furacao’ terminó el partido a un paso de llevarse la Recopa Sudamericana. Quizás el Chape no nació para ser un equipo normal.