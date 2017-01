«En Indonesia buscaban a un técnico español que les haga mejorar»

Luis Milla ha dado un giro de 180 grados a su carrera. Tras haber pasado por los banquillos de Lugo y Real Zaragoza en las dos últimas temporadas, el que fuera técnico de la 'rojita' ha firmado un contrato con la Selección de Indonesia, un «reto bonito» en una de las grandes desconocidas del planeta fútbol. No en vano, el país asiático ocupa el puesto 173 del Ránking FIFA, solo por delante de 32 selecciones de todo el mundo.

¿Qué significa para usted esta nueva etapa?

Es una bonita experiencia en un proyecto novedoso como seleccionador en un país que quiere hacer las cosas bien. Han hecho cambios en la federación y llevan dos meses con gente nueva. Quieren modificar el proyecto apoyándose en técnicos españoles y han confiado en mi.

¿Cómo surge?

La oportunidad surge porque están buscando un entrenador europeo, en este caso español, que les de las pautas y les haga mejorar. En esa idea estamos.

Es un cambio radical en su carrera, ¿estaba previsto?

Hay cosas que a veces no te esperas. Ha sido una cosa muy rápida. Después de dos etapas en segunda división y una en los Emiratos Árabes surgió esta oportunidad y ellos pusieron mucho interés. Es una posibilidad de trabajo y un reto bonito porque además de llevar la selección absoluta voy a poder dirigir la Sub22 y la Sub23.

¿Qué conoce del fútbol de Indonesia?

Es un país que está muy lejos pero tiene muchas cosas para conocer, incluyendo los países de alrededor. En el ámbito futbolístico conozco poco. Es una liga profesional que tiene que ir creciendo pero que cuenta con jugadores y entrenadores extranjeros.

¿Cómo va a seguir a los jugadores?

Iré para allá a partir del 8 de febrero a trabajar, a ponerme con la máxima información y a hacer un buen trabajo. Voy a vivir allí porque pienso que es la mejor manera de poder adaptarme a ellos. Se podría hacer desde España pero creo que el seguimiento es mejor así.

Indonesia fue descalificada por la FIFA para el Mundial de Rusia 2018 y para la Copa Asia 2019, ¿pudo afectar a su decisión?

Son cosas que yo ya sabía. Es una cuestión en la que no puedo entrar así que trataré de mirar hacia delante. Entra gente nueva que ha pensado en mi y a mi eso me halaga demasiado como para que ese aspecto me pudiera afectar.

¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo?

Sobretodo hay una selección, la Sub22, que va a competir en el mes de agosto con los países de la zona. La idea es empaparme de la competición, de los posibles rivales e intentar transmitir lo que quiero para llegar y hacer el mejor papel posible en ese campeonato.

Indonesia participó en el Mundial de 1938. Con la nueva reforma de la FIFA, ¿es un objetivo irreal repetir?

Es un objetivo difícil y complicado. En este momento hay que intentar buscar objetivos reales. Vamos a trabajar con el equipo para dar lo máximo y que al final seamos competitivos.

Dirigió a España Sub21, ¿en qué le puede ayudar aquella experiencia?

Me puede ayudar mucho. Trabajé con jugadores jóvenes y de mucho talento que ahora están prácticamente todos en equipos importantes. Haberlos dirigido me ayuda a saber cómo son los tempos, en una selección no hay casi tiempo para trabajar pero hay muy buenos jugadores. Intentaré manejar esa situación y ver qué días me deja la federación trabajar con ellos, que son cosas que seguramente allí en el día a día podré valorar y medir mejor.

¿Cómo ven el fútbol español en estos destinos tan exóticos?

Te puedes imaginar. Todos aquellos países tienen una locura con el fútbol, con su selección y sobre todo con el fútbol europeo, y en especial el de las grandes ligas. Están muy pendientes de todo lo que pasa, tienen conocimiento del fútbol español y eso para mi también es una satisfacción porque significa que yo también podré seguirlo desde allí.

¿Ve la posibilidad de implantar el modelo?

El modelo español está muy bien, pero lleva su tiempo. Es muy importante empezar por el trabajo de base. Allí lo que quieren implantar es que desde abajo se trabaje siempre de la misma forma, esa es la mejor manera pero es cierto que de un día para otro no va a haber resultados porque no se adquiere el talento ni la preparación que se necesita, pero es bueno tener una línea y un proyecto claro.