'Rizos' y la visión del fútbol global

¿Qué es el fútbol? Pregunten esto en cada peña, en cada grupo de amigos y los equipos que deseen, es extraño que encuentren dos respuestas iguales. «El fútbol es muy completo y a la vez sencillo», me respondió Manuel Moreno (todos le conocen por Rizos) cuando le hice yo esta pregunta. Si lo miramos con la misma óptica que lo hace el nuevo entrenador del Atlético Mancha Real desde luego que es complejo, ya que este entrenador linarense no entiende este deporte desde un mero aspecto táctico, físico o técnico sino que se ha formado para llegar a comprender cómo funciona el grupo, la mente del jugador e incluso el cuerpo humano.

¿Que cómo acaba un entrenador con esa filosofía futbolística entrenando al Mancha Real? «Había recibido la oportunidad de continuar en Huétor Vega y un par de ofertas más pero el proyecto del Mancha Real es ilusionante y creo que me permite dar un salto como entrenador. Me va a permitir ver en unas circunstancias más idóneas para seguir creciendo sin desmerecer ninguno de los lugares en los que he estado o en los que podría haber estado. Elegí el Mancha Real por el entorno. Guardo muy buen recuerdo de cuando jugué allí y amistades. Para mí es muy importante la seriedad y el entorno familiar y aquí van de la mano», explica él mismo.

De esos entorno ha disfrutado en equipos como el Huétor-Tájar, la cantera del Almería B o el Huétor Vega y de todo esos sitios ha sabido irse dejando buen sabor de boca incluso en la despedida. «Yo tengo muy claro que en la vida hay que ir de frente. Hay que saber sentarse con las personas que te han dado una oportunidad y explicarles que a veces en la vida aparecen otras que te permiten crecer o mejorar», expone.

«Pues así lo he hecho. Me senté con el presidente y los directivos del Huétor y les expliqué la oportunidad que me surgía. Lo entendieron perfectamente y saben que aquí me tienen para ayudarles en todo lo que me sea posible desde fuera. Dejo buenas amistades y sobre todo respeto y cordialidad que creo que es lo principal y a veces en este deporte lo olvidamos», dice hablando sobre el paso que ha dado a un club en el que ya jugó y del que habla maravillas.

«El Mancha Real lleva haciendo las cosas muy bien mucho años. De ellos hablan la formalidad y la seriedad. Está claro que a todos gusta la Segunda B pero hay que ser realistas y coherentes y a todo el mundo le gusta jugar en contextos y los entorno de la Segunda B. Se la exigencia que conlleva el club porque quieren volver a esa categoría pero creo es el momento de que yo asuma esa exigencia», expone.

Se siente preparado

Es conocedor del reto al que se enfrenta pero supongo que esto debe ser como cuando un estudiante se enfrente a la selectividad habiendo estudiado como nunca, conoce la importancia del examen pero está con la conciencia tranquila de saber que ha trabajado duro para afrontarlo con la mayor de las garantías.

«Creo que estoy preparado y llevo mucho tiempo diciéndoselo a mi entorno. Por eso creo que es el momento de asumir esa exigencia. Ya he cogido otros equipos en Tercera pero es verdad que ha estado en la parte media-baja de la tabla y nunca me he visto en la posibilidad de estar en un proyecto ambicioso. Ojalá salga bien, yo estoy confiado en que va a ser así» reconoce antes de añadir: «La vida son retos y cuando te vienen oportunidades así hay que ser valiente y tirar para adelante. Está claro pierdo zona de confort pero también pienso que para progresar hay que perder comodidad».

No es de extrañar que Rizos piense que se encuentra preparado, su formación habla por sí misma: es biólogo pero además cuenta con varios masters, siendo el especializado en fisionomía humana el que más le ayuda a diario en su tarea profesional. «También he hecho cursos de quiromasaje deportivo, en coaching, psicoterapia, etc. Esto me permite sacar lo mejor de cada persona», dice al respecto.

«Me he especializado en saber cómo funciona el cuerpo humano y eso me ayuda al entrenar. Cuando un fisio me habla de una lesión la conozco y sé lo que significa».

El fútbol global

Gracias a lo que ha estudiado y a los profesores que ha tenido en la escuela de entrenador de Granada, Rizos se ha forjado una filosofía futbolística que en sus palabras no dista mucho de la que pueden tener técnicos como Guardiola o el Cholo Simeone. Aquella que tienen los hombres que entienden este deporte como una amalgama de aspectos y quieren conocer cada uno de ellos.

«Gracias a la formación que je recibido de entrenadores como Estévez, Carcano, Morcillo, etc, tengo una visión del todo en la que no se puede separar una capacidad cognitiva de una psicológica entendida desde las emociones o los socio-afectivo. Todo va siempre de la mano y claro que creo en ello. Tendemos a disgregar las parcelas y las capacidades y lo tenemos que ver como un todo. Le doy muchísima importancia y por eso no solo me quedo en vídeos motivacionales sino que les doy charlas a mis jugadores e intento crear valores y conocer las emociones de mis jugadores y que ellos conozcan la mías. Quiero que mis jugadores se conozcan mejor. Muchos no saben por qué hacen las cosas o porqué actúan así y también me gusta despertar ese interés en ellos», explica el granadino sobre la forma que tiene de entrenar desde un ámbito global.

Entrenar entre rejas

Pese a tener tan sólo 39 años de edad, no son pocas las experiencias que lleva en el zurrón futbolístico Rizos alguna de ellas tan curiosa como que estuvo entrenando al equipo de fútbol de la cárcel de Albolote. «Esa es una experiencia maravillosa que llevaré conmigo toda mi vida. Iba dos veces a la semana y ayudaba en la medida de lo posible a que estas personas se reinserten en la sociedad generándoles unos valores a través de algo que a todos nos gusta mucho que es el fútbol», argumenta el entrenador sobre la labor que desempeñó en el centro penitenciario.

A juzgar por sus palabras, no solo los internos se vieron beneficiados de su presencia allí sino que él también sacó de ellos un aprendizaje vital muy importante ahora en su trabajo y en su vida personal. «Dejé muy buenos amigos entre los educadores, funcionarios e internos e incluso ahora que algunos están fuera de la cárcel seguimos manteniendo el contacto. Guardo muy buen recuerdo y esa experiencia me hizo sentirme afortunado de la educación que he recibido. No es fácil entender ciertos contextos en los que se educan ciertas personas. Hay que reconocer que hay personas que por las realidades que han vivido en los primeros años no conocen otra cosa y aprendes a comprenderlos, porque ellos han visto a sus padres hacer las cosas por las que han acabado en la cárcel. En general me sirvió para agradecer aun más la educación que me dieron mis padres», confiesa.

Exigente

Fuera de su experiencia en la cárcel su actitud competitiva le lleva a cambiar radicalmente su discurso. El fútbol es para él una vía de transmisión de valores pero su meta es progresar como entrenador en un entorno de competición por naturaleza. No hace falta que le aprieten porque él ya se exige como el que más, claro que esto implica que sus jugadores tendrán que trabajar como mínimo tanto como él.

«Yo soy muy exigente y crítico conmigo mismo y con lo que me rodea. Siempre digo que soy de ese porcentaje mínimo que existe en la sociedad que siempre tiene un pero o un aunque. Por eso también soy exigente con los míos pero también soy consciente de que cada uno tiene sus circunstancias y hay que entenderlas también. Me gusta la exigencia bien entendida y equilibrada porque creo que es una de las partes importantes que te pueden llevar a conseguir éxito», aclara.

Toda esa exigencia la suele enfocar en tratar de conseguir que sus equipos practiquen un tipo de fútbol asociativo que sea atractivo para el espectador y que de resultados. Esto no siempre es sencillo en categorías como la Tercera División en la que habrá que enfrentarse a campos de dimensiones no excesivamente propicias a su propuesta futbolística.

Poco le importa. Ya lo demostró en Huétor que, a pesar de tener un campo pequeño, su equipo quería la pelota y creaba espacios a través de la asociación y la movilidad de sus jugadores. En Mancha Real ya saben el fruto que puede dar un estilo de juego arriesgado, Arsenal con el suyo les dio el único ascenso a Segunda B que han tenido en su historia. No sabemos aun si Rizos será capaz de igualar la gesta y devolver a la institución a donde esta desea estar, lo que si está claro es que con lo que ha puesto sobre la mesa las ganas de ver qué resultado obtiene son inmensas.