Emoción y sorpresas en los XIX Juego Limpio

No defraudó la XIX edición de una de la mayores fiestas del fútbol jienense: la gala de entrega de los Premios Juego Limpio que organiza cada año Radio Jaén. Se volvieron a reunir la mayoría de lo protagonistas del balompié provincial y aunque muchos ya sabían que habrían de subir al escenario a recoger uno de los galardones, si por algo destacó la gala de ayer fue porque no fueron pocos los que no tenían ni idea de que iban a recibir uno de los reconocimientos.

Fue emotivo cuanto poco el homenaje que se hizo al principio del acto al fallecido jugador del Linares Fran Carles y también hubo lágrimas, aunque estas de emoción y reconocimiento cuando Óscar Quesada tomó la palabra tras ser sorprendido con un premio que hace justicia a una carrera futbolística entendida desde el mayor de los compromiso y la profesionalidad.

Lopito, el cancerbero del Linares Deportivo, fue junto a Rubén Ureña del Torredonjimeno, el entrenador del Baeza Alfonso López Simarro y el Atlético Mengíbar, otro de los premiados por un último curso reseñable además de por una trayectoria de marcado éxito. No podía faltar el detalle con los goleadores.

Máximos anotadores

Santi Villa repitió como máximo anotador de todos los equipos jienenses en Segunda B y, pasando a otro tipo de fútbol, el pívot del Jaén Paraíso Interior FS Solano recibió el premio a máximo artillero dando un discurso que sonó, y con razón, a despedida de una afición que dejará de ser la suya.

En Tercera División fueron premiados los tantos de Juancar, del UDC Torredonjimeno, mientras que en División de Honor, como no podía ser de otra manera, fue el delantero del Villacarrillo Miguel Ruiz el que recibió por enésima el vez el título de máximo anotador de la categoría. Ya en la Primera y Segunda andaluzas llegó el turno de los arietes Jesús Ibáñez del CD Villanueva, Juan Pedro Majuelos del CD Útica y Pedro Martínez del Mogón.

Dicen también que no hay mayor reconocimiento laboral que el que te otorgan aquellos que se dedican a lo mismo que tú. Se puede decir que esta afirmación es cierta vista la satisfacción que reflejaron los rostros del entrenador del CD Navas, Rafael Perales y los del Iliturgi y el Santo Tomé (Diego Corbella y Juan A. Martínez respectivamente), al ser convocados al escenario ya que habían sido elegidos por el resto de entrenadores como los mejores de la temporada 2016/2017 en sus respectivas divisiones.

Los más votados

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el reconocimientos a los futbolistas que conforman los 'Onces Ideales' de esta pasada temporada, gracias a los votos del público, que este año si más de 10.300.

Así ha sido confeccionado un hipotético once que en Primera Andaluza formarían: Andrés Valero (Arquillos), Cayetano Romero (Úbeda Viva), Francisco Javier Moreno (Baeza), Jerónimo Montiel (Hispania), José A. Robles (Arroyo), Álvaro Jandra (Real Jaén B), David Godino (Hispania), Diego A. Collado (Navas), Rubén Corral (Guarromán), Raúl Olid (Navas) y Juan J. Torres (Navas).

El de Segunda Andaluza fue el compuesto por: Francisco Javier Navarrete (Castellar), Carlos Aljarilla (Arjonilla), Germán Moreno (Quesada), Cristian Barragán (Útica), Francisco Javier Martínez (Mogón), Francisco Javier Adán (Beas), Ramón Martínez (Iliturgi), Juan Villar (Castellar), Francisco José Bayona (Quesada), Pedro M. Soriano (Castellar) y Sergio Pérez (Santo Tomé).

En la categoría Juego Limpio, aquella que premia a los equipos menos amonestados durante toda la temporada, algo que muy pocas veces se pone en valor, fueron reconocidos los cursos del Arroyo del Ojanco, del Útica y del Santo Tomé.

Puso así esta gala fin a una temporada más en el fútbol modesto de la provincia y dejó a las claras en el pequeño picoteo de después que en el campo todos estos protagonistas son rivales pero que fuera de él el factor común que les une, Jaén, es más fuerte que la diferencia de colores.