José López se despide del Jaén Paraíso Interior FS arropado por su entrenador y la directiva

Cuesta poner fin a una etapa en la que uno se ha sentido querido, valorado y en la que ha dado por cumplidos sus sueños pero si ha de hacerse pocas formas mejores habrá que la tuvo José López ayer de despedirse del primera equipo del Jaén Paraíso Interior FS.

El capitán de los amarillos, elegido jugador más valioso de la final de la Copa de España conseguida en 2015, puso ayer punto y final a su etapa como jugador de élite despidiéndose en un acto que tuvo lugar en la sede del club jienenses y en el que le acompañaron su entrenador, Dani Rodríguez, el presidente del club, Germán Aguayo, y el director deportivo de la entidad, Nicolás Sabariego.

También estuvo su compañero hasta este último curso Chino, uno de los pocos jugadores que continúa en Jaén ya que la primera plantilla se encuentra ahora mismo disfrutando de unas merecidas vacaciones. No pudieron escuchar por tanto in situ el emotivo discurso con el que el presidente alabó la profesionalidad del hasta ahora capitán, del que dijo ha sido el mejor ejemplo para el resto de sus compañeros y también para la afición.

Vídeo con su carrera

Tras el visionado de un vídeo con alguno de los mejores momentos del jugador en el equipo de su tierra, en ese en el que según sus mismas palabras siempre soñó con jugar, llegó el turno de palabra para José López y con él un aluvión de recuerdos y agradecimientos. El cierre jienense analizó su trayectoria en la entidad de una forma más que positiva.

«Me marchó feliz. Ya hacía tiempo que había decidido que era el momento de dar un paso atrás y, aunque he pasado días malos porque es un momento difícil, me voy contento y con la conciencia muy tranquilidad porque he dado todo en cada partido y en cada entrenamiento», dijo el jugador.

Achacó como principal motivo de la decisión de dejar el más alto nivel a la dificultad que estaba teniendo en los últimos años para compatibilizar los entrenamientos, viajes y partidos con la vida familiar y también un su trabajo. Recordemos que José López es maestro de educación primaria y como él mismo confesó ya esta temporada se ha perdido muchos entrenamientos por tener que acudir a su puesto laboral. «El club está creciendo a pasos agigantados y yo ya no puedo cumplir con esa exigencia. Es normal que el club en este crecimiento necesite a jugadores que se dediquen exclusivamente a pensar en fútbol sala», mostró comprensivo al respecto.

«No solo me quedo con los buenos momentos como la Copa de España sino que también guardo recuerdos especiales de temporadas no tan buenas pero en las que también lo di todo. Quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido lo que me han aportado, a todos los compañeros que han compartido vestuario conmigo su entrega al Jaén Paraíso Interior FS, a la directiva del club su trabajo y también a todas esas personas que trabajan por este club y que hacen mucho aunque parezca que no están», añadió el López.

También quiso tener unas palabras hacia el orgullo que para él ha sido durante todos estos años haber representado a su ciudad en prácticamente todas las categorías del fútbol sala nacional. Todo ello quedó refrendado por Daniel Rodríguez quien llegó a decir que «con el tiempo José se dará cuenta de lo importante que ha sido para este club y lo que el club lo ha significado para él». «Esta última temporada no ha sido fácil para José y aun así lo ha dado todo como siempre. Ha habido momentos difíciles tanto para él como para el cuerpo técnico y su actitud siempre ha sido la mejor. Creo que este es un momento importante para el club pero no debe ser un momento triste porque hoy se pone fin a una carrera en este club intachable», apostilló un Dani Rodríguez que también habló de las más de dos temporadas

Posibilidad de seguir

Para finalizar, José López anunció que está estudiando con el club la posibilidad de seguir vinculado al mismo jugando en el filial del equipo y ayudando a los más jóvenes en su paso por la Tercera División. Aunque aclaró que es una opción que todavía se está meditando, ya que esta posibilidad incluiría que José participase en la formación de los jugadores del Jaén Paraíso Interior FS B tanto como compañero suyo dentro de la pista como fuera de la misma.