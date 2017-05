El Jaén Paraíso Interior FS renueva al jugador brasileño Mauricio

El Jaén Paraíso Interior FS de la temporada 2017/2018 sigue cogiendo forma. El conjunto presidido por Germán Aguayo preparada concienzudamente sin quinto año en la mejor liga del mundo para que vuelvan a repetirse los éxitos de la recién expirada campaña y esos planes pasan por mantener, en la medida de lo posible, la estructura de un bloque que tan bien ha funcionado este año.

Esos planes han empezado a cumplirse con la renovación anunciada ayer: Mauricio seguirá en la casa amarilla al menos por una temporada más. No es esta precisamente una mala noticia para el aficionado jienense que podrá seguir disfrutando de un jugador que este año se ha hecho especialista en apariciones importantes.

Su papel en la Copa de España ya fue digno de mención pero los dos partidos que hizo ante el Magna Gurpea en el play off, sobre todo el del viernes, fueron sensacionales. La polivalencia que atesora y su capacidad de adaptarse a distintos roles en la pista le hacen ser uno de esos futbolistas de los que nadie en su sano juicio se desprende.

Feliz en Jaén

Mauricio quiso destacar tras la firma de su renovación con el club el cariño de los jienenses, que según él ha sido uno de los factores clave a la hora de firmar por un año más aquí. «Estoy muy feliz y muy contento por haber renovado un año más aquí en Jaén. Siempre me he sentido muy querido y muy valorado aquí, tanto por la ciudad como por el club. Mejor que en Jaén creo que no voy a estar en ningún siento, por eso tanto mi familia como yo estamos muy felices de renovar aquí un año más», dijo el hispano-brasileño antes de añadir: «Espero estar a la altura y hacer las cosas bien el año que viene para ayudar al club a cumplir sus objetivos».

Este pasado curso desde luego que lo ha hecho. Desde su llegada ya se demostró, otorgándole el vestuario uno de los brazaletes de capitán a pesar de ser un recién llegado, la importancia que tendría dentro del plantel. Solo Boyis y Dani Martín han jugado un partido más que él esta temporada (32) y se da además la peculiaridad de que en los 31 en los que ha participado ha partido como titular.

Pese a que su principal tarea no es la anotadora, Mauricio ha conseguido firmar seis dianas en la temporada 2016/2017 algunas de las cuales llegaron en partidos de máxima exigencia para el equipo.

La renovación del brasileño confirma además la línea de nombres consolidados que está siguiendo el club a la hora de confeccionar su plantilla para cumplir un lustro en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. De momento, los únicos nombres confirmados que acompañarán al de Mauricio son los de los fichajes Jesulito y Carlitos y los presumibles de Jordi Campoy y Boyis, que tienen un año más de contrato, y el de Dídac que seguirá cedido un año más.