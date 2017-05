Los lagartos tropiezan en Navarra

El Magna Navarra se hizo con el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final. Como se preveía fue un choque muy igualado, no en vano los antecedentes entre ambas escuadras así lo atestiguaban. En La Salobreja se impusieron los de Dani Rodríguez por un ajustado 4-3, mientras que en el choque disputado en Anaitasuna venció el equipo de Imanol Arregui por 3-2, resultado que se repitió ayer, pese a que los lagartos amarillos tuvieron la posibilidad de forzar la prórroga en el último suspiro. El palo y Asier se opusieron. Ahora los jienenses deberán dar la vuelta a la eliminatoria en La Salobreja. El primer envite tendrá lugar el próximo viernes, 19 de mayo, a partir de las 21:00 horas. Si se decanta del lado del Jaén FS habrá un tercer partido el domingo 21, a partir de las 12:30 horas. En juego el billete, por primera vez en la historia de esta entidad, para las semifinales de la lucha por el título.

3 MAGNA GURPEA

2 JAÉN FS Magna Gurpea: Asier, Yoshikawa, R. Martil. Dani Saldise y Rafa Usín. También jugaron Eseverri, Víctor, Alvarito y E. Martel. Jaén Paraíso Interior FS: Dídac Plana, Boyis, Mauricio, Jordi Campoy y Mauricinho. También jugaron Fabián, Javi Alonso, Chino, Solano, José López y Dani Martín. Goles: 0-1, min. 2: Mauricinho; 1-1, min. 10: Rafa Usín, 2-1,min. 14: Rafa Usín; 3-1, min. 27: Roberto Martil; 3-2, min. 37: Chino. Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro. Amonestaron al local Eseverri. Por parte visitante vio cartulina amarilla Solano. Incidencias: 2.250 espectadores en el pabellón de Anaitasuna, con presencia de representantes de la peña Olivo Mecánico para animar a los jugadores jienenses.

El Magna Gurpea es un bloque que se caracteriza por salir con mucha fuerza en su cancha. Lo sufrió el Jaén FS en su visita a Anaitasuna de hace unas semanas, lo que le acabó costando el duelo liguero. Por eso, los de Dani Rodríguez viajaron con la historia bien aprendida, para no ser condenados a repetir errores pasados. Lagartos concentrados, desde el saque inicial, y con las garras bien afiladas. Y así fueron los primeros en golpear. Un tanto de muy bella factura de Mauricinho. El brasileño ganó a su par la posición, protegió a la perfección el esférico y puso de cara el inicio de esta eliminatoria en el minuto 2. Era el primer tanto de este play off por el título liguero de la mejor liga de fútbol sala del mundo.

Los locales respondieron con un lanzamiento que no acabó dentro de la red gracias a la coalición entre Dídac Plana y su poste. Le siguió un robo de balón de Yoshikawa, quien en el uno contra uno ante Dídac mandó la pelota fuera.

Fue el preámbulo del empate. El uno a uno llegó tras una transición de libro que culminó con Nakata conectando con Usín.

El equipo era un ciclón. Eseverri casi sorprende al segundo palo. Los pases filtrados en diagonal estaban creando muchos problemas a los jienenses. Saldise, tras un recorte, al palo. Los locales arrollaban a los amarillos y Dani Rodríguez solicitaba un tiempo muerto en el ecuador del primer round para cortar el ritmo a su rival y ordenar ideas.

Magna hacía daño recuperando balones en campo contrario y proponiendo un partido loco de ida y vuelta. El Jaén FS apostaba por un fútbol sala más directo para abortar el trabajo de presión de los verdes. Una eliminatoria, muy igualada, que se decidirá por los detalles de calidad de ambas escuadras.

A falta de siete minutos los jienenses entraron en el bonus fatídico de las cinco faltas. Y en la siguiente jugada Fabián llegó tarde y cedió un doble penalti. Usín ante Dídac. Y Rafa le pegó rasa, ajustada al palo, como si fuera un pase a la red. Mucha precisión para dar la vuelta al marcador.

El Jaén FS había bajado su intensidad y en un play off eso se paga muy caro. Entonces eran los locales los que intentaban templar el partido. Una defensa más retrasada y poblada que dificultaba el ataque del Jaén FS.

A falta de 28 segundos pudo conseguir el conjunto jienense el empate. Mauricinho se revolvió muy bien en el área pero su disparo le salió muy centrado. Asier taponó el lanzamiento.

Segundo tiempo

El Jaén Paraíso Interior FS salió en este segundo periodo con la intención de que fuera suyo el control del balón. Posesiones más largas y trabajadas que dieron su primer fruto: un disparo seco y raso de Mauricio que casi se convierte en el segundo tanto. Reaccionó en una jugada de Nakata y el disparo de Tomoki Yoshikawa lo paró Dídac, en una acción felina y plena de reflejos.

Los fallos a este nivel se pagan a peso de oro. Dídac erró en el control y Roberto Martil estuvo muy listo para meter el pie y firmar el tres a uno. Tocaba remar muy en contra.

Boyis buscó acortar distancias con un disparo lejano que Asier, que estaba teniendo poco trabajo en este segundo round, salvó con el pie.

Quedaban nueve minutos para el final y Rodríguez apostó por jugar de cinco con el meta Dídac Plana pisando campo contrario. Los amarillos monopolizaron la posesión del esférico, pero carecían de finalización y pegada.

Un ejemplo de la menor intensidad que se estaba destilando en estos segundos veinte minutos se podía comprobar en el número de faltas. Los locales cometían su segunda a falta de menos de seis minutos para el final. El Jaén FS sólo tenía una.

Muy irregular el bloque jienense y Rodríguez pedía un tiempo muerto buscando la reacción en la recta final del choque. Faltaba chispa para voltear el marcador.

Dídac acabó dejando su posición a Campoy a falta de tres y medio. El Jaén FS asumía mayor riesgo a cambio de más opciones ofensivas. Y Chino, en el primer ataque, con un disparo certero desde la izquierda metió a los jienenses en la lucha por el duelo. Había partido gracias a su zurda de oro.

El banquillo jienense reclamó la segunda amarilla para Eseverri. Pero los colegiados se hicieron los suecos.

El Jaén FS se volcó ante un Magna que necesitaba oxígeno. Y en los últimos segundos tuvo el empate. El palo repelió el esférico de Javi Alonso y en el rechazo Asier salvó un balón que se dirigía al fondo de la red. No hubo suerte.

Al final, Magna Gurpea se impuso a Jaén Paraíso Interior (3-2) en el primer partido de los cuartos de final del play off por el título. Los de Imanol Arregui se apuntaron el primer punto de la eliminatoria gracias a los tantos de Roberto Martil y Rafa Usín, por partida doble. Los navarros se resarcen así de la derrota sufrida en la final de la Copa de SM El Rey y obligan a los jienenses a ganar el próximo partido en La Salobreja si no quieren quedar apeados del play off, tal y como sucedió hace dos temporadas.