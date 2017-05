Jaén FS: objetivo no repetir errores

Mañana el Jaén Paraíso Interior FS tiene uno de los partidos más importantes de su historia reciente por la relevancia del mismo, pero en lo meramente deportivo se encontrará con un escenario que no le es ni mucho menos desconocido. No por visitar más veces Anaitasuna deje este de ser un pabellón de los más difíciles de la Primera División, pero al menos los de Dani Rodríguez ya saben qué es lo que no deben hacer.

La fortuna del calendario ha querido que tengamos un precedente muy reciente del partido que se podrá ver mañana en streaming. Hace apenas un mes los amarillos visitaron Pamplona en liga regular y en la mente de muchos de sus aficionados aún estará la pregunta de qué habría pasado si en los primeros minutos el empuje de los navarros no hubiese pillado en paños menores al equipo jienense.

Las bajas han hecho que Imanol Arregui y sus muchachos se hayan aferrado a un juego que en sus primeros minutos (que es lo que dura la gasolina de su mermada plantilla) tenga su máxima expresión. Para esta eliminatoria además, el Magna Gurpea recupera a efectivos tan importantes como Eseverri y Yoshikawa por lo que será aún más importante si cabe que el Jaén Paraíso Interior FS esté metido en el partido desde antes incluso de que este comience.

Serán muchos los que piensen que la derrota de este pasado fin de semana, en la final de la Copa del Rey, pesará en las mentes de una plantilla pamplonica que mereció más, pero esta es una arma de doble filo. El desplazamiento de aficionados navarros que se vio a Guadalajara fue conmovedor y a buen seguro que jugadores y cuerpo técnico querrán dar una alegría a ese más de un millar de personas que tuvieron que volverse con un mal sabor de boca a casa.

Matagigantes

Ellos también serán parte importante de este primer partido, ya que harán de Anaitasuna una caldera que juega a favor de sus interesados condicionando decisiones arbitrales (ese doble penalti que para Asier hace un mes debió ser repetido) y lleva en volandas a su equipo cuando a este le fallan las piernas. Pero este Jaén Paraíso Interior FS, que tiene el título cada vez más merecido de 'matagigantes' ya sabe de ambientes hostiles y pistas complicadas. No debe ser la atmósfera un factor que les pese otra vez a los de Dani Rodríguez.

Conociendo lo metódico del técnico jienense no cabe duda de que en estas dos últimas semanas el equipo habrá trabajado a destajo para que el comienzo del partido de mañana diste en mucho de lo visto hace unas semanas en tierra de San Fermines. No habrá pasado de puntillas en las charlas del mister el hecho de que hay que tener atado muy de cerca a un Araça vital para los suyos tanto en ataque como en defensa. Tampoco se le habrá olvidado a Rodríguez decir a los suyos que la intensidad ha de ser superior a la habitual (que ya es mucha) para igualar al menos la de un equipo que tiene el esfuerzo como dogma.

En definitiva, y tal como dijo ayer Campoy en estas mismas páginas, el Jaén Paraíso Interior FS trabaja para que no se repita el error que se cometió en el comienzo del partido de liga ante el Magna, que condicionó por completo el choque. Tampoco hay intención alguna de repetir el error de comenzar perdiendo esta eliminatoria de cuartos de final, como ya ocurrió en 2015 ante el Palma Futsal. Las circunstancias son parecidas, pero el conjunto amarillo ha aprendido.