No hay descanso para la plantilla del Jaén Paraíso Interior FS esta semana

Las dinámicas hay que aprovecharlas y por eso Dani Rodríguez no quiere que sus muchachos tengan una semana atípica en la que no haya competición. Es por esto que este próximo viernes volverá a haber fútbol sala en La Salobreja. A las 21:00 horas el Jaén Paraíso Interior FS se enfrentará al Real Betis Futsal en un partido amistoso que servirá a los amarillos de preparación para el play off por el título y a los verdiblancos para hacer más ameno el mes de entrenamientos que les queda para llegar a las vacaciones de verano.

Dicho encuentro, que tendrá un coste de tres euros para los socios del Jaén Paraíso Interior FS y de seis para el público en general, servirá además para mantener viva la expectación que el cuadro de Dani Rodríguez ha creado en este tramo final de liga, ya que no volverá a haber partido oficial en el feudo de la capital del Santo Reino hasta dentro de dos semanas.

Entradas para el play off

Será entonces cuando el Magna Gurpea acuda a Jaén para disputar el segundo encuentro de los cuartos de final de la liguilla por el título de la que está considerada la mejor liga del mundo.

Precisamente ayer daba a conocer la entidad amarilla los horarios y los precios de los dos posibles partidos que habrá en La Salobreja. Recuerden que estos cuartos de final se decantar para el equipo que antes consiga ganar dos partidos, jugándose el primero de ellos el viernes 12 de mayo a las 20:30 horas en Anaitasuna.

El segundo partido se disputará con total seguridad siete días después del primero. Será el viernes 19 de mayo a las 21:00 horas cuando La Salobreja vuelva a vestirse de gala para o bien forzar el partido de desempate o para sentenciar la eliminatoria.

Para ese partido disputado en viernes, el club ha fijado un precio de diez euros para los socios y de 15 para los no socios para unas entradas que podrán retirarse desde hoy mismo en las oficinas del club. Es importante que las entradas para dicho partido no se destruyan una vez accedido al pabellón el viernes ya que, en caso de haber tercer partido, los aficionados habrían de presentar al término del choque dicha entrada para obtener una localidad para el domingo.

Sería entonces cuando se disputaría el partido de desempate: el domingo 21 de mayo a las 12:30 horas. Este, de jugarse, tendrá un coste de cinco euros para los socios y de diez para los no socios, siempre que presente su entrada del primera partido disputado en Jaén.