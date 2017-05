El Mancha Real espera despedirse de la Segunda B de la mejor manera posible

Lejos de tomarse estas dos últimas jornadas como un calvario en una categoría de la que ya han descendido, la humildad que lleva por bandera el Atlético Mancha Real hace que este equipo y este club vayan a tomarse estos dos últimos encuentros de la temporada como choques para disfrutar de una Segunda B a la que esperan volver cuando antes.

Con la dirección deportiva ya trabajando a destajo en la confección de la plantilla para la próxima temporada, el equipo actual se tomará los partidos ante el Lorca y el Melilla como la oportunidad de divertirse en la categoría sin presión y también como la ocasión de venderse a nivel individual.

No serán pocos los jugadores que intenten mudarse a otro equipo de la misma división y para ello tendrán que agotar su balas luciéndose en estos encuentros que restan. Claro está que la intensidad que suelen tener las piernas cuando no hay objetivos de por medio no suele ser la misma pero, después de todo el apoyo que han recibido de ella, seguro que los futbolistas esperan despedirse de la afición mancharrealeña dedicándoles una victoria en el que de momento será el último partido del Juventud en Segunda B.

Lorquinos y melillenses deberían quitarse de la cabeza la idea de relajarse ante los verdes ya que estos atesoran la capacidad de generar un gran fútbol y este suele ser más visible mientras menos presión tienen los protagonistas. No hay salvación posible, pero tampoco regalarán nada en Mancha Real.