La Segunda B fue bonita mientras duró

Ayer se confirmó que el Atlético Mancha Real no podrá seguir disfrutando de la Segunda División B la próxima temporada. Los mancharrealeños cayeron por tres a cero ante el Mérida en un encuentro en el que se vieron superados por un rival con aspiraciones mucho más ambiciosas que las de los jienenses.

El Mérida hurgó con saña en el esqueleto de un Atlético Mancha Real que se despidió del coliseo romano con cara de circunstancias pero con deportividad pese al vapuleo final, ante un cuadro que se juega sus opciones de jugar la liguilla de ascenso a la categoría de plata. Los de Bodipo hacen ya las maletas y pensarán en la temporada siguiente.

Con la baja de Juanpe lesionado y con una pizarra táctica de 4-4-2 con Airam Benito y Ángel Gómez en la mediapunta, se aposentó la tropa de Rodolfo Bodipo en el coso del Romano. En las huestes extremeñas, la única ausencia de Dani Fernández en el lateral, puso en litigio a su once de gala con 'los dos Hugos' y Yacine de cañoneros en punta. El Mérida no titubeó en la salida y se tiró a por los mancharrealeños a degüello. En la primera oleada sobre el cerco de Emilio, un centro cosido de Óscar Rico sobre Yacine terminaba con el acoso y derribo del ariete que no hizo ni pestañear al colegiado. Al punto letal. Es digna de mención la facilidad con la que los colegiados toman este tipo de decisión ante un Atlético Mancha Real que no ha descendido de categoría por el estamento arbitral, pero que sí ha sido claramente maltratado por el mismo en muchas ocasiones.

Gol anotado

Se protestó muchísimo en las filas mancharrealeñas un penalti que fue catalogado en la rueda de prensa posterior al partido como «inexistente» por Rodolfo Bodipo. Con temple y precisión, Hugo Rodríguez engañaba al arquero jienense y logró el primero de la tarde y el octavo gol del ariete en la temporada. El cuadro de Eloy Jiménez se situaba en la órbita del duelo y el Atlético sufrió un palo del que no se rehizo y fue a peor con el paso de los minutos. La réplica de los de Bodipo no se hizo esperar pero sin excesivo rédito, la verdad. Un remate de cabeza de Borja Romero hacia atrás fue enviado a saque desde el banderín por la zaga blanquinegra y todo fue a parar al baúl de los recuerdos.

El Mérida estaba cómodo en la salida del balón, con una zaga que se anticipaba bien a la línea de ataque enemiga y daba pocas, por no decir ninguna opción a un Atlético que no hallaba donde meterle mano a los locales. El Atlético apretó algo más los dientes y tuvo alguna ocasión, como un tiro lejano de Ángel Gómez que se iba cerca de las nubes, y poco más en el ecuador de la primera entrega. El alma, fútbol y vibraciones tenían acento blanquinegro. Se consumía el tiempo reglamentario y de nuevo volvió la marea local a cercar los dominios jienenses. Rico firmaba un centro excelso desde el lateral diestro y el ariete Yacine peinaba ligeramente desviado provocando subidas de pulso en la grada (42´). No hubo tiempo para más y ambas centurias se retiraban a refrescarse.

Segunda parte

El Atlético saltó del vestuario con el cuchillo entre los dientes y con León y Cifuentes haciendo sangre por los costados. Jonathan Rivera estuvo a punto de sorprender a Mandalúniz en un potente disparo que le obligó a meter los puños para evitar el disgusto (46´). Un susto que no pasó a mayores porque todo estaba más que controlado y en cualquier zarpazo el Mérida se llevaría el bocado definitivo. Un balón suelto en la frontal del área grande lo controlaba con dos toques precisos Pardo para armar el fusil y lanzar un proyectil que agujereaba la red jienense pese a la estirada felina de Emilio (54´). Visto para sentencia el choque y el once mancharrealeño ya ni vislumbró salida del pozo en el que estaba metido. Se cocinaba el obligado carrusel de cambios recíproco, entrando Pedrito por Martínez y Romero por Rico en las filas del cuadro emeritense.

En los de Bodipo el míster daba vida y minutos a Israel Jerez, un mediapunta que ya saludó a los extremeños cuando jugaba en el Cacereño, pero su gas no tuvo efectos en vanguardia. Hugo Rodríguez provocaba temblores en un remate pateado bajo palos por Emilio (60´) y cuatro después Hernández trataba de sorprender desde lejos pero todo resultó en vano. Volvía a cargar las tintas Hugo Rodríguez (incansable ayer) con el interior del pie pero el cuero se iba alto (65´). Y dos después la condena definitiva. Agarraba la moto Migue Marín, miraba a Rivera y sus piernas trabaron al extremeño. Hugo Díaz era el encargado de ejecutar a Emilio y el 3-0. Fin de la historia. Entraba Gassama en los andaluces con lo que Bodipo situaba a Borja Romero como central. En el último cuarto de hora una salida del cancerbero ante Hugo Díaz terminaba con la lesión del extremeño y éste se veía obligado a decir adiós y dejar cojos a los suyos. El resto de batalla tuvo poca por no narrar ninguna enjundia. Ni remates ni vibraciones. Mucho ruido y pocas nueces, la verdad. Con un remate de Rivera en tiempo de prolongación el colegiado decretó el final y el Mancha Real ya piensa en la próxima temporada.