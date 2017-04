El Jaén Paraíso Interior FS hace oficial el fichaje de Jesulito

Jesulito es el primer nuevo nombre del Jaén Paraíso Interior FS para la temporada 2017/2018. Ayer hizo oficial el club el fichaje que IDEAL avanzaba hace algunas semanas y es que, aunque faltaba la firma, el acuerdo entre la entidad y el jugador era total y así lo reconoció el futbolista en declaraciones a medios locales.

La nueva incorporación amarilla tiene 27 años, es natural de Cádiz y llega procedente de un Magna Gurpea en el que ha jugado como ala las últimas ocho temporadas. Se trata de un jugar con clara vocación ofensiva, de esos con fantasía en las piernas y una dilatada experiencia en la élite del fútbol sala nacional. De hecho ha llegado a vestir esa camiseta de la Selección Española que recientemente se enfundó por primera vez un jugador con el que comparte apellido: Solano.

«Siento mucha ilusión por empezar una nueva aventura y nuevos retos y objetivos, ya que profesionalmente solo he jugado en Primera División en el Magna Gurpea» dijo Jesulito en unas declaraciones recogidas por la web del club.

«Lo que me ha llevado a Jaén es que me hace muchísima ilusión defender los colores de un equipo andaluz. Poder competir con los tres grandes, porque Jaén tiene plantilla para hacerlo, y encima lograrlo con un equipo de mi tierra me hace mucha ilusión. Pero sobre todo tengo ganas de jugar en un pabellón como es La Salobreja. Ya he ido allí como rival y da gusto jugar en un pabellón así», prosiguió.

«Tengo muchas ganas y una ilusión tremenda de empezar y recuperar mi mejor versión para que los aficionados puedan disfrutar con mi mejor nivel», añadió un jugador que prometió a afición que «me voy a dejar todo por el club. Es lo que me han inculcado desde pequeño y en Magna Gurpea y también lo que llevo yo dentro. Voy a dar mi máximo nivel, voy a recuperar mi mejor versión para ayudar a Jaén a estar ahí arriba. Espero que la gente se divierte conmigo y disfrute de mi juego porque vamos a conseguir bonitas cosas».