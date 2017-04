Airam Benito: «El domingo vamos a maximizar nuestras opciones»

Este próximo domingo el Atlético Mancha Real tiene ante La Roda su última oportunidad para tratar de conseguir lo que ahora mismo parece imposible: la permanencia. Los de Bodipo tienen que agotar sus balas en estas últimas cuatro jornadas y uno de los pesos pesados del vestuario habló para IDEAL en esta línea.

Airam Benito, el máximo goleador del equipo y un futbolista que se ha convertido en uno de los referentes de la categoría en su posición, explicó que aunque las circunstancias que atraviesa el equipo son muy complicadas, en el vestuario no pierden la fe en su trabajo. «La situación es complicada pero estamos concienciados de que podemos sacarlo y la primera piedra la tenemos el domingo contra La Roda»

«El domingo es la última final o la primera de las cuatro últimas. Tenemos un porcentaje de salvación bajo y el domingo vamos a maximizar nuestras opciones», apostilló un jugador que dejó clara la confianza que tiene en su fútbol y en el de sus compañeros.

De hecho confesó que, para él, el equipo ha merecido tener más puntos de los que atesora en estos momentos. «Yo también pienso que nos hemos merecido mucho más en varios partidos. El más claro de todos contra el Recreativo en casa» explicó. Para el centrocampista la culpa de la situación en la que se encuentra inmerso el equipo la tiene «una dinámica negativa que nos ha envuelto y que nos ha costado salir de ella».

No es fácil de asimilar el trago que están pasando en la caseta verde viendo como semana tras semana se trabaja pero los resultados no terminan por llegar. Lógicamente esta es una racha que pasa factura a cualquier vestuario. «Anímicamente no estamos bien, pero el domingo tenemos otro partido en Segunda B y vamos a cuidar la categoría porque nunca se sabe cuándo podemos volver a disfrutar de ella».

Todo en el asador

En el intento de remediar esta situación cuanto antes, más de uno ha dado todo lo que tenía y más. Es el caso de nuestro protagonista que, con una fisura en la costilla, se ha perdido tan solo dos semanas de competición. «He jugado sin tener el alta y a día de hoy no estoy para chocar o caer al suelo. He hecho un esfuerzo enorme y he puesto lo deportivo antes que la salud personal», reconoció el futbolista .

Sobre las causas que han provocado esta caída en picado del equipo no quiso matizar, pero si que afirmó que «Elady, Peces y Rubén son tres titulares que nos abandonaron, por tres razonables motivos y los hemos echado en falta».

Afición

Con quien cuentan de un modo incondicional los de Bodipo es con una afición que sigue sintiéndose orgullosa de su equipo y para la que su jugador solo tuvo palabras de agradecimiento y cariño. « A día de hoy sigo notando el cariño de muchos aficionados por la calle. Quiero que vayan al campo para animarnos a todos», finalizó Airam. Para bien o para mal, lo que parece claro es que este próximo no será un domingo cualquiera en Mancha Real.