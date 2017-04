Al Atlético Mancha Real ya solo le vale ganar para seguir creyendo en el 'milagro'

Se acabaron la segundas oportunidades. A partir de esta semana el Atlético Mancha Real solo tiene una forma de mantener vivas sus opciones, por muy remotas que sean ya, de permanecer un año más en la categoría de bronce del fútbol español y esta pasa por hacer algo que no consiguen desde hace 14 jornadas. A los verdes ya solo les resta aferrarse a aquella famosa frase de Luis Aragonés («ganar, ganar y volver a ganar») para que las matemáticas no confirmen lo que es ya prácticamente un secreto a voces.

Son ya demasiadas las semanas que se viene demorando una reacción que ni siquiera se sabe si aparecerá antes de que termine el campeonato y cuya ausencia ha conseguido dilapidar un gran salvavidas luchado durante toda la primera vuelta.

Jugadores que no son ni la sombra de lo visto durante gran parte de la temporada, esa ansiedad que atenaza las piernas del más experimentado y una dinámica para la cual no existe remedio mágico en esto del fútbol han provocado que el cuadro de Sierra Mágina sea ahora mismo el penúltimo clasificado y que vea en las cuatro últimas jornadas de competición un muro que escalar con poco más que sus mano para hacerlo.

Pero mientras los números sigan diciendo que es posible a los de Bodipo no les queda otra que encaramarse a la pared y luchar por no bajarse. No serán fáciles los repechos que habrán de afrontar: esta próxima jornada se miden al colista de la categoría; La Roda; y en las tres semanas siguientes habrán de hacer ante equipos de la parte alta: Mérida, Lorca y Melilla.