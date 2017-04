Javier Solano: «Estoy muy contento y espero que aseguremos la clasificación»

El fútbol sala jienense, aunque este pasado fin de semana no haya habido competición en la Primera División de la LNFS, ha estado muy pendiente de lo que ocurría en las pistas, más concretamente de las polacas. Hasta ese país nórdico se desplazó la pasada semana el pívot cordobés del Jaén Paraíso Interior FS Javi Solano para jugar por primera vez con la Selección Española. No pudo tener mejor debut y es que contribuyó con un tanto a que el combinado nacional comenzase su participación en el Preeuropeo con victoria por siete a cero ante Moldavia.

Al día siguiente la derrotada fue Serbia, por seis a cero, en un partido en el que Solano no consiguió ver portería pero sí que tuvo un papel fundamental en varios de los goles anotados. Precisamente fue el ariete de del Jaén FS el que habló para IDEAL a la hora de decir que su primera experiencia con la Selección está siendo «muy positiva». «Estoy aprendiendo mucho de los compañeros que siempre es importante», añadió el cordobés.

La valoración no podía ser otra que una impregnada de felicidad después de haber tenido el mejor estreno que uno pueda desear con la camiseta de su país. «Estoy muy contento por haber marcado en mi debut pero espero que lo certifiquemos con la clasificación en este último partido contra Polonia», dijo.

Se refería con esto último al encuentro que disputará junto a sus compañeros esta tarde, a las 20:00 horas, en Elblag ante la anfitriona Polonia con la oportunidad de sellar su billete para Eslovenia, donde se disputará la próxima Eurocopa.

Buen momento personal

La temporada de Solano estaba siendo sobresaliente. Es junto a Dani Martín el máximo anotador de los suyos el nivel adquirido parece ir a más con el paso de las semanas, por lo que esta llamada de Venancio sirve para refrendar que el trabajo que se hace a diario en La Salobreja es de mucho mérito.

Es normal por parte que al cordobés no paren de llegarle los mensajes de reconocimiento y, aunque aseguró con todos «son bonitos» para él, si con confesó recordar con especial cariño los «de mi familia, mis amigos, mis compañeros... Quiero darles las gracias a todos».

El objetivo ahora para Solano no es otro que el de tratar de mantener el nivel mostrado hasta el momento para que esta no sea la última llamada que reciba por parte de una Selección Española en la que le gustaría hacerse un hueco. «Claro que me gustaría hacerme un hueco pero es complicado. Hay grandes jugadores y es difícil, pero lo intentaremos», prometió en las horas previas a contribuir para que España esté representada en el próximo europeo.