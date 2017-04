La salvación es ya una quimera

La esperanza es lo último que ha de perderse y más en este imprevisible mundo del fútbol, pero lo cierto es que al Atlético Mancha Real parecen quedarle pocos granos en la parte de arriba de su reloj de arena. La permanencia se pone jornada a jornada y poco más difícil para los muchachos de Rodolfo Bodipo y es que estos volvieron a caer derrotados ayer en casa del Real Murcia.

Lo hicieron por tres a uno unos mancharrealeños que volvieron a terminar el partido con varias expulsiones y que perdían el encuentro desde el segundo minuto de juego, y claro, así es muy difícil.

El Real Murcia ganó de tal forma al Mancha Real que este, solo en algunas fases del encuentro, dio la sensación de equipo que podía hacer algo más que perder en el estadio murciano.

Los mancharrealeños acabaron el partido con tres futbolistas menos por sendas expulsiones

El gol a los dos minutos marcó un encuentro en el que a los andaluces les costó mucho entrar en juego. De hecho cuando consiguieron prácticamente cogerle el pulso al choque ya iban perdiendo por dos a cero. Con uno menos sobre el terreno de juego el equipo de Bodipo sorprendentemente jugó mejor e incluso llegó mas y consiguió poner el 2-1 y después incluso hacer que Simón salvase el empate. Pero la precipitación y la intensidad mal entendida, que le costó dos expulsiones más, enterrando con ellas las opciones de puntuar del equipo.

Tuvo un muy mal comienzo el Mancha Real, que salió a verlas venir en Nueva Condomina y con lo que se encontró es que, cuando apenas se llevaba minuto y medio, le llegó el primer tanto del equipo grana.

Fue en una jugada por banda izquierda, en la que Ramón dejó que Pumar centrara sin oposición y Sergi Guardiola también sin dificultad añadida remató a placer de cabeza, batiendo a un frío Emilio. El Real Murcia, con el tanto, cambió el panorama y dejó la apuesta del principio del encuentro de ir a tumba abierta.

Cambio de roles

Le tocó entonces al equipo que prepara Rodolfo Bodipo irse a intentar la igualada. La complacencia del Murcia le fue dando oxigeno a un equipo como el Mancha Real, que encontró en Gassama el principal baluarte en un momento en el que el equipo habría pedido un tiempo muerto de haber podido. Si el extremo africano es el encargado de tirar del carro verde, apaga y vamonos.

La banda derecha de los andaluces comenzó a generar llegadas, y aunque le costaba mucho llegar con ocasiones claras ante la puerta de Simón, sí que le disputó a los locales el control del balón y comenzó a tener más posesión.

Ficha técnica 3 Real Murcia Emilio, Ramón, León, Romero, Josema, Jonathan, Cifuentes, Gassama (57’ Paredes), Fernández (70’ Ángel), Pedro Corral (62’ Airam), Israel Jerez.

1 At. Mancha Real Simón, Juanjo , Pumar, Josema, Borja Gómez, Armando, Rayco, (65’ Elady), Juanma (58’ Javi Saura), Sergi Guardiola, Diego Benito, Curto (80’ Isi ). Goles 1-0 min.2 Sergi Guardiola; 2-0 min. 42 Víctor Curto ; 2-1 min.73 Borja Romero; 3-1 min.78 Pumar. Árbitro González González (Comité Balear), auxiliado en banda por Benavent Rodríguez y Saiz Villares-Federico (Comité Valenciano), bien en un partido muy complicado. Amonestó por el Murcia a Borja Gómez, Juanjo, Javi Saura, Sergi Guardiola, Simón y por el Atlético Mancha Real a León, Jonathan y expulsó por doble amarilla a Cifuentes y Paredes y por roja directa a Ramón. Incidencias Partido correspondiente a la jornada trigésimo tercera, disputado en el Estadio La Nueva Condomina ante 1290 espectadores, terreno de juego en buenas condiciones en una tarde primaveral.

En el minuto dieciocho, llegó la mejor ocasión de los jienenses. Lo hizo gracias a una falta en la frontal que amagaba con tirar Álvero y finalmente era Jonathan el que la ejecutaba, describiendo el esférico una media luna saliendo alto. El partido no daba para muchas ocasiones de gol, pero sí que se había vuelto movido y rápido por momentos. La banda izquierda del Mancha Real comenzó a tomar peso, sobre todo porque Juanjo era pillado a la contra y en la cobertura el lateral grana tuvo que hacer repetidas faltas que le costaron la amarilla y pudo ser peor.

Pero ya estamos viendo en las últimas jornadas que es muy fácil pitarle al Mancha Real: «Si me equivoco no va a haber castigo», deben pensar unos colegiados que se suelen marchar de rositas tres estrépitos de bulto vistos esta temporada. Aunque cabe decir que ayer no fue el caso.

Volvió el peligro

El encuentro se estaba abriendo y el defensa grana Josema tuvo la ocasión para hacer el segundo tanto en el minuto treinta y cuatro, pero su disparo era despejado por Romero cuando ya se cantaba el tanto en las gradas de la Nueva Condomina. También tuvo las suyas un cuadro visitante que parecía ir a impulsos por el césped.

La ocasión más clara de los verdes llegó en el minuto treinta y nueve, en una buena jugada de Israel Jerez que apuraba hasta línea de córner, centrando atrás, despejando Borja Gómez a córner. En el saque de esquina le queda el balón franco a Josema que dispararía saliendo el cuero ajustado al palo. Se perdonó y se acabó pagando porque de lo que pudo ser el empate se pasó a la tranquilidad murciana en forma de gol.

Eran los mejores minutos del Mancha Real, que vio como en una contra grana el partido se le ponía complicado. De nuevo Fernando Pumar, que hoy ejercía de capitán, centraba desde la izquierda y Víctor Curto en posición acrobática cabeceaba al fondo de la red, gol con el que el partido se fue al descanso.

El Mancha Real intentó ponerle presión e intensidad desde el principio de la segunda parte, pero el Real Murcia estaba mejor asentado y manejaba mejor el esférico. Además, Cifuentes en tan solo seis minutos veía dos amarillas y dejaba a su equipo con uno menos. El partido se ponía franco para los granas que además, aprovechando su superioridad, pudo meter algún gol más. Pero fue el Mancha Real el que acertó, recortando diferencias y metiendo el miedo en la Nueva Condomina con el gol de Borja Romero en el setenta y tres.

Intentó de reacción

El Mancha Real fue a por todas pero fruto de su precipitación se encontró con el gol en contra de Fernando Pumar, que mató el partido de un zurdazo. Paredes además sentenció todas las opciones de su equipo con la doble amarilla que vio, dejando a los suyos ya con dos menos, que serían tres con la patada sin balón de por medio de Ramón a Javi Saura. No solo con la voluntad basta y, si los resultado no acompañan al esfuerzo se suelen acabar viendo imágenes como la de impotencia y resignación que acabaron mostrando los pupilos de Bodipo sobre el césped murciano.

Las caras de abatimiento eran comprensibles y es que ellos sabían al escuchar el partido final que había perdido otra final por la permanencia y ya va demasiadas seguidas para un equipo que necesita puntuar cuanto antes para no saber un de descenso matemático.

Declaraciones

El técnico del Murcia felicitó a sus jugadores y le dio un pequeño palo a su rival en la tarde de ayer. «Doy la enhorabuena a mis jugadores. El gol tempranero ha marcado el partido. Ellos con el gol se han venido abajo y encima ha llegado el segundo. Nosotros hemos tenido también un bajón con el 2-1 pero hemos reajustado rápido y una vez hemos hecho los cambios hemos vuelto a controlar. Para mí las tres expulsiones son justas, ellos se lo han tomado como una final y ahora se van con tres jugadores menos, quedan 5 partidos y el partido se lo tenían que haber tomado de otra forma», dijo Paco García.

A diferencia de su homónimo, Bodipo consideró las tres expulsiones injustas y que marcaron el partido, «Sabíamos que veníamos a jugar ante uno de los rivales más fuertes. Sabíamos que ellos iban a empezar fuertes y encima gol a los dos minutos, que ha marcado un poco el primer tiempo y cuando estábamos mejor ha llegado en seguida el segundo. Incluso con uno menos hemos tenido opción con el 2-1 pero las otras dos expulsiones, para mi injustas, no ha sido un partido muy bronco, nos han tirado por tierra. No voy a hablar del árbitro pero el partido no ha sido tan duro para 3 expulsados y es complicado para nosotros porque nos vamos con derrota y con 3 sancionados», dijo sobre una circunstancia que viene aquejando el cuadro mancharrealeño desde hace ya tiempo.

El estamento es uno de esos factores que el Atlético Mancha Real no está sabiendo manejar durante esta temporada y nos remitimos a la larga lista de sanciones que lleva acumulada el conjunto de Sierra Mágina. Ya no hay tiempo para cambios y los verdes deberán aferrarse a ese pundonor y esa entrega que les están caracterizando para seguir creyendo en la quimera de la salvación.