Volver a ganar para seguir creyendo

La fe en la salvación del Atlético Mancha Real sigue intacta en los corazones de una afición que está a muerte con su equipo. Para que no se apague tendrán que avivarla los hombres de Rodolfo Bodipo esta tarde ante un Real Murcia que, por su intención de colarse en el play off por el ascenso, será un hueso duro de roer.

No es ligera la piedra de toque a la que tendrán que hacer frente lo de Bodipo para tratar de poner fin a una sequía de victorias que parece no tener fin. Actitud no falta, ya que los verdes llevan varias jornadas dando lecciones de pundonor y sacrificio. Pero no de sensaciones vive deportivamente un equipo y por ello los verdes, después de doce jornadas consecutivas sin ganar, son los terceros por la cola.

Enfrente tendrán los mancharrealeños a un equipo que -tras gastarse no poco dinero en el mercado invernal- mira desesperado a los puestos de play off tratando de alcanzarlos para que la temporada no sea un fiasco. Emoción y rivales por conseguirlo no les van a faltar porque la zona alta de la clasificación muy apretada.

Entre el Real Murcia, que es séptimo, y el tercer clasificado hay tan solo tres puntos. Esto habla de la igualdad de un Grupo IV que se ha puesto al rojo vivo y también de la importancia que tendrán los puntos tanto para un equipo como para el otro.

Sin especulaciones

«Tanto ellos como nosotros nos jugamos mucho, y en el campo tenemos que demostrar que somos mejores», decía en rueda de prensa Vicente Mir, entrenador del Real Murcia. Eso de que son mejores lo dice de momento sólo la tabla clasificatoria ya que en el partido de la primera vuelta entre ambos, el Atlético Mancha Real infligió un contundente tres a uno a unos rojillos que tuvieron que tirar de talonario para redirigir su rumbo.

Las situaciones de los clubes son diferentes pero la necesidad de los puntos la misma, al igual que idéntico es el problema que ambos equipos tienen con respecto a las lesiones para este partido.

Los verdes se han tenido que resignar a ver como en cada partido han ido perdiendo a varios de sus futbolistas. Pera este choque no iba a ser menos, y encima las sanciones están causando estragos en esta recta final de temporada. Manolillo estará tres partidos fuera de los terrenos de juego por ser reincidente en descalificaciones hacia los árbitros. Cervera vio la doble amarilla en el partido ante el Córdoba B y por tanto tampoco no podrá estar junto al resto de compañeros ante el Real Murcia.

Pedrito parece difícil que llegue después del tremendo golpe que sufrió en Linares y Juanpe sigue recuperándose de la fisura que sufre en un tobillo. El que si podría estar finalmente sobre el césped de la Nueva Condomina es Airam Benito que, aunque está entre algodones, ya ha podido entrenarse junto a sus compañeros.

Por su parte los murcianos cuentan con una ausencia sensible. «La baja de David Sánchez es importante para el equipo, nos da mucho tanto a balón parado como en el juego, tiene muy buena visión del partido y te da mucha seguridad con el balón», dijo su entrenador sobre el mediocampista. Víctor Curto, ex del Linares Deportivo, parece que finalmente sí que podrá estar disponible a pesar de no haberse entrenado durante toda la semana. El que por el contrario parece que no llegará será Adrián Cruz.