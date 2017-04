El Mancha Real espera noticias de la Federación para saber si podrá fichar

Continua la incertidumbre acerca de si el Atlético Mancha Real ampliará su plantilla antes de que termine la temporada o no. La intención de los verdes es clara: traer un delantero, pero están encontrando en los trámites burocráticos y administrativos un muro en forma de silencio.

La Real Federación Española de Fútbol no aclara si el Mancha Real puede o no utilizar la ficha de Rubén Peces (que no puede jugar debido a una incompatibilidad con su trabajo como docente) para incorporar a alguien o no.

La AFE dice que si pero las ficha las trata una Federación que ya no engaña a nadie y que tampoco tiene intención de hacerlo porque su postura es la del pasotismo y la ignorancia. Así pues Bodipo sigue sin saber si podrá contar con un futbolistas más para afrontar las seis finales que les restan.

Con quien si parece que podrá contar para esta jornada será con Airam Benito, que ha estado ausente en los dos últimos partidos por una fisura en la costilla pero que ya se está entrenando y, aunque se encuentra entre algodones, es probable que fuerce para el partido contra el Real Murcia.

Partidos de sanción

También recuperará el técnico sevillano, estos con seguridad, a Jonathan y Ramón que ya cumplieron sus respectivos partidos de sanción el pasado fin de semana y estarán disponibles. Por el contrario Cervera y Manolillo se perderá el partido ante los murcianos por dicho motivo, el último de ellos además es reincidente en sus protestas a los colegiados por lo que se perderá tres partidos.