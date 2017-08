La directiva del Atlético Mancha Real cesa al técnico Juan Arsenal

Al final el estilo sí se negociaba, aunque no desde la parcela técnica, así se ha hecho desde la dirección del club verde. En este mundo del fútbol resultados mandan y cantan y el buen fútbol destilado por el equipo dirigido por Juan Arsenal no le ha servido como crédito cuando han venido mal dadas. La junta directiva del Atlético Mancha Real se reunió ayer por la noche y anunció el cese del que hasta ahora era su técnico, y protagonista del histórico ascenso firmado la pasada campaña a la categoría del fútbol nacional. Una vez más, este deporte es de memoria a corto plazo.

Desde la dirección deportiva se asegura que no tienen nombres para su relevo.

Lo cierto es que el equipo, en las últimas jornadas no encontraba los resultados positivos y había entrado en una dinámica negativa. Y en esta Segunda B se avecinan emociones excesivamente fuertes. Desde el último clasificado (La Roda) hasta el undécimo (el San Fernando) hay un diferencia de ocho puntos y aun quedan 27 en juego. De esos 10 equipos que están jugando con fuego, cuatro descenderán de categoría y uno tendrán que luchar en una eliminatoria a vida o muerte por no hacerlo.

Si la temporada terminase hoy, el Atlético Mancha Real sería este último ya que los verdes se encuentran en este momento en el puesto que al final del curso obliga a jugar el play out por la permanencia. Los 31 puntos con los que han acabado la jornada los mancharreleños tras perder en casa de la Balompédica Linense le han hecho descender en la tabla y también sumar su novena jornada consecutiva sin ganar.

Se hace muy difícil para un equipo en una categoría tan exigente estar fuera de los puestos de peligro si n sumar de tres en tres y, aunque la imagen de los verdes parecía haber mejorado en las últimas jornadas, lo cierto es que en La Línea no se vio una versión muy acertada del cuadro de Sierra Mágina.

Es cierto que los verdes no se quitan de encima el lastre de las lesiones (que para este partido fueron cuatro y tres de ellas de hombres importantes) pero también que tienen un problema con el gol. Han pasado los manchegos de ser, durante buena parte de la temporada, uno de los equipos más anotadores a ser el sexto mientras que se es con diferencia el equipo que más encaja. Son profundos los suspiros cuanto se piensa en lo que podría haber sido este equipo si Elady Zorilla hubiese seguido en sus filas, pero no cabe lugar a la lamentación ya que Elady no va a venir a luchar la guerra que deben protagonizar los que ahora defienden el escudo del Atlético Mancha Real.

De aquí al término de la campaña, cada choque se vivirá con la necesidad que impera de los puntos y con el dramatismo de lo complicada de la situación a la que se enfrentarán rivales directos. Es el caso por ejemplo del próximo duelo de los verdes. Este domingo reciben en casa a un Recreativo de Huelva que con 34 marcha duodécimo pero no consigue separarse del todo de los puestos bajos de la clasificación. Se ganasen los verdes, les terminarían de meter en la pomada.