El Atlético Mancha Real rinde visita al 'gallito' Marbella FC

Al conjunto verde se le da bastante bien los retos ambiciosos. El Atlético Mancha Real es un bloque forjado para jugar, sin complejos, con los 'gallitos' de la categoría de bronce del fútbol nacional. Para los pupilos dirigidos por Juan Arsenal, el estilo no se negocia ni se pone en duda. Las cosas no podrán salir bien en un partido determinado, pero a la larga los puntos y la cómoda situación en la tabla de una entidad modesta y recién ascendida le están dando la razón.

Con esta máxima el Atlético Mancha Real visita hoy (17:00 horas) el municipal de Marbella en un encuentro que será retransmitido en directo por Andalucía TV.

El técnico local, Mehdi Nafti, ha convocado a 18 jugadores para este partido, entre los que no están Okoye, por sanción; David, por lesión; y Tiri y Danilo por decisión técnica. Se ha reforzado, y mucho, en este zoco invernal con la llegada de seis jugadores.

Del rival ha recordado que en el partido de la primera vuelta «fue un equipo atrevido pese a quedarse con un jugador menos. Incluso poniéndonos por arriba, ellos no dejaron de atacar, tuvimos contras para cerrar el partido, pero no tienen miedo de atacar». Ese duelo acabó con victoria marbellí por uno a dos. Asimismo ha señalado que «pensaba encontrar un contraste entre los resultados en casa y fuera, pero me he dado cuenta que han sacado muy buenos resultados fuera».

En las filas del Mancha Real está por ver cómo su técnico va acoplando el engranaje de una maquinaria que se ha visto afectada por la entrada y salida de peloteros. Las dos últimas bajas han sido las de Rubén Peces y Miguel Linares. Además, Elady se marchó al Real Murcia y llegó Israel Jerez; Zárate abandonó la plantilla por falta de minutos y le sustituyó Álvaro Fernández, procedente de Socuéllamos. El club se reforzó con el centrocampista Juampe (Cádiz B) y Saihou Gassama, jugador de Gambia, llegado desde Lorca.