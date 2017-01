Peces deja el Mancha Real por motivos laborales y los verdes buscan central

No tenía previsto el Atlético Mancha Real que se moviese más su plantilla pero sabían que existía la posibilidad de que ocurriese lo que pasado. Rubén Peces, central de los verdes, estaba segundo en la lista para adjudicación de plazas de maestro de Educación Primaria y el futbolista ha recibido la llamada para comenzar a dar clases en Écija.

El defensa central dejará durante un mes (lo que durará su contrato) la disciplina de equipo pero, al ser de tan corta duración dicho periodo, el club no dará de baja su ficha, por si regresase en febrero. Esto ha trastocado en parte los planes de la dirección deportiva de su club, que ya trabaja para buscarle un sustituto de garantías. No va a ser fácil porque Peces se había hecho con un puesto indiscutible en el once titular y estaba yendo de menos a más en su rendimiento deportivo.

Por ello en el club entienden necesario que su salida provoque una llegada de un jugador de similares características. Así pues, en Mancha Real se necesita en estos momentos un central diestro, que vaya bien en el juego aéreo y que también sea capaz de desempeñarse en las labores de pivote. Tendrán hasta el próximo día 2 de febrero para hacerse con alguien que cumpla los requisitos.

Tranquilidad con Airam

Otro de los temas que coleaba en el mercado invernal es el del canario Airam Benito que estaba recibiendo suculentas ofertas y que reconoció a esta redacción que quería cerrar su futuro cuanto antes. Parece que este pasará finalmente por permanecer en el Juventud, ya que finalmente las ofertas por sus servicios no han terminado de concretarse y además el Mancha Real ha acometido una pequeña subida de su salario.