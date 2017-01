El líder tira de pizarra en Mancha Real

Plantó cara el Atlético Mancha Real a todo un líder Cartagena pero no pudo rascar punto alguno ante un equipo que, además de contar con una de las mejores plantillas de la categoría, fue capaz de adelantarse bien pronto en un campo en el que marcar primero es clave.

MARCADOR 0 ATLÉTICO MANCHA REAL Emilio, Linares, León, Peces, Josema, Jonathan Rivera (Gassama 45'), Corral (Ángel 61'), Cervera, Airam, Pedrito (Manolillo 45') y Álvaro.

2 FC CARTAGENA Limones, Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Zabaco, Moisés, Jiménez, Cristo, Gonzalo, Arturo (Rivero 87'), Isi Ros (Juanlu 55') y Sergio García (Llorente 66'). VARIANTES Para alegría de Juan Arsenal, el encuentro de ayer fue quizás el primero en el que se pudo ver que el banquillo de los verdes ofrecía la posibilidad de ver una variante táctica real. En la primera vuelta hubo que acostumbrarse a ver cómo la mermada plantilla manchega dejaba sin recursos a su entrenador cuando los partidos se complicaban. Ayer pudimos apreciar dos planteamientos tácticos totalmente diferentes por parte de los mancharrealeños, ambos con resultado positivo para el equipo. Goles 0 - 1, min. 2: Sergio Jiménez; 0 - 2, min. 74: Arturo. Árbitro: Ramón Arias Madrid que amonestó a los locales Linares y Cervera y al visitante Sergio Jiménez Incidencias Partido disputado con motivo de la vigesimosegunda jornada de liga en el Grupo IV de la Segunda B en el estadio municipal La Juventud (Mancha Real, Jaén) ante unos mil espectadores. El Cartagena puede añadir a sus méritos que fue capaz de dejar en el dique seco a uno de los máximos artilleros de la categoría. El poderío físico que demostraron los murcianos en el centro del campo tuvo como una de sus consecuencias más evidentes que Airam Benito no tuvo acierto. Apenas se pudieron ver un par de intentos de disparo que no obtuvieron éxito alguno por su parte.

Comenzó el choque con golpe para los verdes. La pizarra de los cartageneros resultó efectiva en la primera oportunidad que tuvieron de ponerla en práctica. Fue en un saque de esquina que se botó desde la izquierda, se peinó en el primer palo y se remató en el segundo. Sergio Jiménez se impuso a todos y la empujó con la empujó con la testa ya sin apenas oposición alguna.

Cuando un equipo está en racha se nota por la fluidez de su juego y porque las piezas encajan sin ayuda alguna. Esa es la sensación que transmitió el Cartagena desde el primer instante. Jugaban a ciegas, con la velocidad que conlleva el tener futbolistas que al buen trato de balón suman el conocerse entre ellos al dedillo. Y, pese a la opulencia del rival, no perdió el Atlético Mancha Real ni una pizca de su estilo.

Riesgo

Arriesgaron como de costumbre los verdes apostando por sacar el balón jugado desde atrás y por tirar de asociaciones para contrarrestar el mayor físico de sus oponentes. Le salió bien el plan a los mancharrealeños que lograron hacerse con el control del juego e incluso intentaron en un par de ocasiones asustar a Limones con disparos desde la media distancia.

No llegaban las ocasiones para ninguno de los equipos mientras que el sol caía en picado atrayendo el frío de Sierra Mágina. Ante la frialdad del césped, Álvaro Fernández dio una auténtica exhibición de temperamento y sangre caliente. ¿Qué importan los centímetros si se compensa su ausencia con ganas? El malagueño dio una clase práctica de cómo un delantero ha de usar el cuerpo para aguantar los balones jugando de cara para generar juego tras de sí, abriendo espacios.

Los minutos mientras tanto fueron desfilando uno tras otro sin que apareciese el peligro suficiente como para que volviera a moverse el marcador. Al contragolpe puso el Cartagena el miedo en el cuerpo de los manchegos con transiciones de libro, de esas que hay que mostrar a los niños para enseñarles cómo se mueve un balón de un área a otra, al primer toque y sin perderlo. Con el juego tan enfrascado iba a resultar clave la estrategia y por medio de ella logró el equipo blanquinegro acercarse al gol. Tanto que en el segundo saque de esquina del que dispusieron el esférico acabó siendo repelido por el palo.

Cambio de sistema

La sensación que quedó al descanso, en los más de 1.000 espectadores que acudieron al Juventud, fue de que los suyos se estaban midiendo a un equipo digno del ascenso y encima le estaban plantando cara. Tal vez fue esta perspectiva de poder hacer daño la que animó a Juan Arsenal a introducir un doble cambio en el intermedio, con carácter muy ofensivo: Se quedaron el caseta Pedrito y Jonathan Rivera (centrocampistas) y entraron Gassama y Manolillo (dos extremos). El de Gambia se ubicó en la derecha y Manolillo en la izquierda, dotando al equipo de una mayor velocidad en las bandas a costa, en principio, de una pérdida de consistencia en la sala de máquinas.

Dio resultado el nuevo plan del técnico albaceteño pero le pudo llegar la puntilla en un desajuste en la salida del balón. Isi Ros se quedó solo ante Emilio en una recuperación frente a la frontal y, cuando consiguió tumbar al portero, cruzó demasiado el balón enviándolo fuera por centímetros. No amedrentó dicha ocasión a los mancharrealeños que siguieron buscando en la asociación y la verticalidad su ocasión.

Corral tuvo la suya en la segunda jugada resultante de un córner, pero su volea se marchó por encima del larguero. Con la entrada de Ángel, Arsenal puso toda la verticalidad que tenía en el banquillo sobre el tapete. Apareció, a falta de media hora para el final, la profundidad por los costados a favor del Atlético Mancha Real mientras que el Cartagena apostó a las claras por gestionar un resultado que le era favorable. Peligrosa propuesta la que usó Monteagudo para retener un encuentro en el que quedaba aun mucha tela por cortar.

La sentencia

Para su suerte, sería a favor del técnico del técnico del Cartagena. Hubo una falta a favor del Mancha Real en el centro del campo con el consiguiente balón colgado al área. Despejó la zaga visitante y cuando el balón llegaba franco a León, este tardó más de la cuenta en atajarlo y robó Cristo Martín saliendo como una exhalación. Se la dio Juanlu al segundo palo y este sólo hubiera tenido que empujar si hubiese querido anotar. Prefirió asegurar el tanto para su equipo cediéndosela a Arturo, quien le debe una cena a su compañero.

Se quedó helado el público mancharrealeño con ese segundo gol que dejaba poco margen de reacción para los de Arsenal. Emilio salvó a su equipo, cuando otro de esos rapidísimos contragolpes murcianos parecía desembocar en el tercero, completando así una correcta actuación por su parte.

Lo intentó hasta el último suspiro el cuadro dirigido por el técnico albaceteño pero ya no quedaría tiempo para reacción alguna. Si que hubo minutos suficientes para ver que Airam no tenía su día y que ni en el tramo final del choque consiguió conectar con peligro. También para apreciar que Gassama ha llegado a Mancha Real en un estado de forma inmejorable y para constatar que en la grada la marcha de Elady se ha llevado mucho mejor conociendo que llega un relevo de garantías: Israel Jerez. El granadino pudo ver desde la grada que su nuevo equipo no negocia su estilo de fútbol.

Nunca es dulce una derrota pero, si se tiene en cuenta la entidad del rival y lo completo de su plantilla, y el nivel de juego demostrado por su equipo, pudo irse el aficionado mancharrealeño a casa a sabiendas de que si el Atlético Mancha Real disputa así todos los partidos, perderá muy pocos. No siempre está enfrente el líder y su pizarra.