Un derbi, siempre un duelo diferente

Todo listo para vivir una edición más del clásico de la provincia de los olivos, Linares Deportivo y Real Jaén saltarán al campo a las 17:00 horas, Juan Manuel Ruiz Aguilera del Comité Andaluz dirige el encuentro. Si la temporada pasada eran los azulillos los que necesitaban imperiosamente la victoria para eludir el descenso, y se la llevaron con gol de Joselu, este año son los blancos quienes necesitan ganar de cualquier forma y darle una alegría a una afición preocupada por el destino del equipo y el futuro de la entidad.

Mucho antes de que ruede la bola, los aficionados mineros y lagartos, se irán agolpando desde los bares del centro a las inmediaciones del campo con el transcurso de la mañana. El dispositivo de seguridad de la Policía Local y Nacional velará para evitar que haya aguafiestas. Quizá el único momento tenso se produzca en las puertas del campo al medio día, cuando lleguen los autocares de los equipos y estén cara a cara las secciones jóvenes más radicales. El resto tiene claro que viene al feudo linarense a divertirse y a ver un buen espectáculo, con deportividad en mayúsculas.

Corpas es uno de los hombres sobre los que el Real Jaén pondrá cerco. El dueño de la banda diestra minera, el puñal, ahora con Ian González como tanque para asociarse en los remates. Él Sabe muy bien lo que significa el choque de esta tarde para su afición.

«Tengo la suerte de llevar aquí 8 años y son muchos derbis ya los que he jugado. Siempre es un orgullo defender la camiseta del Linares en este tipo de partidos, por lo que significa para la ciudad, para la entidad, para la afición y para nosotros mismos. Es un derbi histórico, no sólo a nivel andaluz, también a nivel nacional, se ha visto reflejado en todos los diarios y en los medios cada día. Es un orgullo ser protagonista de este partido», insiste.

Inicios idénticos

El Linares y el Real Jaén han empezado la liga igual en esta segunda vuelta, sumando un punto cada uno, y si bien los de Tejada llegan con urgencias, los de Rivera prueban en un partido tan importante el cambio en la delantera tras la salida de su mejor goleador. En Jaén ponen a los mineros de favoritos, pues además juegan en casa, pero Miguel Rivera insistió en la previa que si el Real Jaén se enchufa y se encuentra con su mejor versión, han demostrado ser mejores que el propio líder Cartagena.

Corpas considera que en este tipo de partidos «de poner etiquetas de favoritos nada, estamos en un grupo muy igualado donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sin ir más lejos, el Real Jaén ganó al líder Cartagena en su casa. En un derbi se olvida todo, no hay puntos, no hay nadie superior, ni tabla clasificatoria. Lo afrontamos con mucha ilusión y ganas de hacerlo bien».

Los linarenses esperan reencontrarse con la mejor versión de su fútbol, con una defensa segura, un medio campo con pelota y combinativo, así como una delantera con chispa y letal con espacios. Van a tener que jugar a su mejor nivel para llevarse los tres puntos, y olvidar la ocurrido la pasada jornada.

«Ante el Cartagena hicimos en casa uno de los mejores partidos de la temporada. Ese pelín de euforia que tuvimos (tras el gol), y ese pelín de concentración más de ellos cuando estábamos celebrando el tanto, lo aprovecharon y nos hicieron el empate, pero en el cómputo global hicimos un buen partido. Sí es verdad que en Marbella no estuvimos todo lo bien que en Cartagena, intentamos hacerlo igual de bien, pero el principal rival allí fuimos nosotros mismos porque no estuvimos bien».

Hay mucha calidad en las filas blancas, por eso el centrocampista de Baños apunta que a la hora de destacar algo, «del Real Jaén destaco al equipo. No hay jugador más importante que todo un equipo entero, que además están necesitados y van a venir aquí a por todas para ganar el partido».

El Linares tiene la baja de Ismael, el resto está disponible, aunque con molestias menores del choque copero del miércoles, como Chomfli que ayer acabó jugando con el filial ante el Estepona. Debutará Ian González en casa como titular y Juanfran irá al banquillo. Rivera ha trabajado nuevos movimientos para aprovechar los centímetros del espigado delantero, se verá a un Linares que intentará sorprender al Real Jaén y quizá sea más vertical, dando especial protagonismo a los hombres de segunda línea.

Por su parte, en el Real Jaén la plantilla se ha conjurado para sacar un buen partido en Linarejos. Son conscientes de su angustiosa situación deportiva, a un sólo punto del descenso directo a Tercera División. La entidad sufre una situación crítica en lo institucional con una deuda que ahoga al club y un traspaso del principal paquete accionarial, ahora en manos de Inaltia Sports, congelado. Los jugadores y el cuerpo técnico opinan que un triunfo en el derbi serviría también como revulsivo a la hora de impulsar soluciones que den viabilidad al club. Un gancho para dar el último empujón a los posibles inversores.

Para sumar los tres puntos en Linarejos el Real Jaén tendrá que doblegar a los azulillos y a una tozuda estadística. Los guarismos del conjunto blanco no invitan a apostarse los cuartos a un triunfo hoy. El Real Jaén es el segundo peor visitante del grupo y contabiliza cinco jornadas sin ganar. No lo hace desde el pasado 27 de noviembre cuando superó, en casa, al colista Atlético Sanluqueño por cuatro a dos. Por si todo esto no fuera suficiente, los de la capital del Santo Reino no han ganado en el rol de visitante en todo lo que llevamos de temporada (no lo hacen desde el curso pasado, en el mes de marzo cuando se impusieron en Marbella por cero a uno con gol de Óscar Quesada). En el Grupo IV comparten este dudoso honor de no haber sumado los tres puntos lejos de su feudo con el colista, el Atlético Sanluqueño.

Y además, los pupilos dirigidos por Ramón Tejada sólo han sumado un punto en esta segunda vuelta, por los cuatro que lograron en el arranque liguero. Escaso bagaje y situación preocupante porque el conjunto jienense afronta ahora una serie de duelos ante rivales directos en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.

Pero en un derbi de máxima rivalidad provincial todo lo anterior suele quedar en papel mojado. La motivación ya viene de serie.

Incidencia del resultado

Además, el resultado de hoy en Linares puede significar para el Real Jaén la fina línea entre hundirse en el pesimismo y afrontar el resto de la temporada con confianza. Aunque esa confianza sea la misma que la del estudiante que se la juega a una carta en la última tarde de estudio. No siempre sale bien, y el Real Jaén lleva ya algún tiempo viviendo en el alambre. La temporada pasada entró en crisis en el arranque de la segunda vuelta coincidiendo con los problemas institucionales y la falta de pago a sus profesionales. Pero entonces, el equipo contaba con un importante colchón de puntos. Por eso es vital empezar a sumar de tres en tres, cosechar un importante botín de puntos antes de que llegue el momento de la verdad.

En cuanto a la convocatoria, Ramón Tejada incluyó ayer en la lista de 18 a Fede y Cifu, que habían sido duda por problemas físicos. El primero sufrió durante el Trofeo del Olivo una sobrecarga en el gemelo y Cifu ya se perdió el último partido liguero por culpa de una sobrecarga en el piramidal que afectaba la zona del isquiotibial. La principal baja es la de Diego Bardanca, que por culpa de la brecha (con 18 puntos de sutura en la cara) que sufrió durante el calentamiento previo al choque ante el Recreativo de Huelva no se ha podido ejercitar durante la semana con normalidad. Además, regresan Mario Ramón y Víctor Andrés tras cumplir con la sanción federativa.

En la primera vuelta las expectativas del derbi fueron superiores al espectáculo que se vivió en el Nuevo La Victoria. Empate a cero en un duelo en el que de haber sido un combate pugilístico los pupilos dirigidos por Miguel Rivera se habrían llevado el triunfo a los puntos. La angustia y el estrés de un derbi puede aniquilar el placer lúdico. Y eso fue lo que sucedió por lo mucho que había en juego. A ninguno de los dos entrenadores les valía aquello de perder con estilo y audacia. El buen fútbol fue una utopía, y ninguno de los dos apostó por ir caminando hacia ella. No fue el día para que se lucieran los peloteros con clase de ambas escuadras. El gol no quiso hacer acto de presencia. Tampoco es que los futbolistas hicieran muchos méritos.

Los azulinos tiraron en una media docena de ocasiones a portería, los locales ni una sola vez, circunstancia que se ha convertido en un mal endémico de los de Tejada esta temporada. De hecho si el Real Jaén quiere sacar algo positivo del feudo azulillo deberá mejorar su pegada. Sólo tres tantos suman sus delanteros en esta campaña (dos Vitu y uno Mikel Orbegozo) un triste bagaje en una plantilla en la que su máximo artillero es el linarense Santi Villa (siete dianas), seguido de Sergio Molina (3).

Y en cuanto a los enfrentamientos en tierras linarenses las estadísticas muestran 16 triunfos azulillos, ocho empates y cuatro victorias blancas. La última victoria blanca en tierras mineras se produjo en la temporada 2007-2008 con el añorado Carlos Terrazas en el banquillo, gracias a un gol de Joseba Arriaga. Pero eran otros tiempos.