La pareja de moda sigue en forma

El Atlético Mancha Real comenzó el 2017 futbolístico de la mejor posible. Por la mínima se impusieron los de Arsenal al filial del Granada CF en un partido que podría haber tenido un marcador mucho más abultado si los verdes hubieran tenido algo más de eficacia. Una jugada entre Elady y Airam, la pareja de moda, decidió el partido.

No hubo ni tan siquiera un minuto de estudio entre ambos equipos, y es que al Atlético Mancha Real no le gustan las especulaciones basadas en el cronómetro. La circulación de los mancharrealeños no se ha visto afectada con el cambio de año y desde el comienzo del enfrentamiento pudo verse a los pupilos de Arsenal buscando esas rápidas asociaciones con tintes continuos de verticalidad.

Elady fue capaz de abstraerse de todas los cantos de sirena que está escuchando y desde el primer instante se mostró activo, participativo y profundo. No se vio con tanto protagonismo a Airam, aunque cada vez que hubo de actuar el canario en la primera fase del encuentro lo hizo con criterio y acierto.

Juan Arsenal: «Ha sido el mejor partido que hemos hecho en lo que llevamos de temporada en lo que es juego»

Se enfangó un poco más el choque con los granadinos esperando una explosión física de Aly Mallé y confiando en que la solidez de que aporta en defensa Sulayman fuese suficiente para contener el ímpetu cada vez más incipiente de un atrevido cuadro verde. Como siempre en el Juventud, ambos equipos mimaron cada una de las acciones a balón parado conscientes de su importancia, aunque en casi todas los porteros lograron imponerse.

En una de ellas asustó el Mancha Real cuando se cumplía el ecuador del primer tiempo pero los colegiados terminaron por anular, por juego peligroso, una jugada que tuvo que sacar sobre la línea un defensor nazarí. Poco a poco se fueron imponiendo el estilo y los intereses de un cuadro mancharrealeño que cuanto más balón tiene más grande se hace.

Empezó a cundir un extraño nerviosismo en las filas granadinistas y fruto del mismo llegó la jugada tonta de la primera parte. Cedió un central a Pol Ballesté el balón y este sin darse cuenta de que venía de su compañero lo cogió con la mano concediendo un tiro indirecto desde la línea del área pequeña. Disparó el Atlético Mancha Real hasta en tres ocasiones los sucesivos rechaces pero la barrera humana que puso el Granada frente a su portería impidió un primer tanto.

Ficha técnica 1 At. Mancha Real Emilio, Borja, León, Peces, Josema, Pedrito (Juampe 73’), Corral (Linares 85’), Cervera, Ángel (Álvaro Fernández 57’), Elady y Airam.

0 Granada B Pol Ballesté, Corofo, Hugo Gomes, Antonio Marín, Pawel, Sulayman, Aly Mallé, Adrián (Marc Nierga 68’ (Daniel 92’)), Matheus Aias (Luis Suárez 85’), Matheus Santana y Entrena. Goles 1-0, m. 93: Airam Benito. Árbitro Rafael Sánchez López que amonestó a los locales Pedrito, Airam, Linares y León y a los visitantes Entrena y Corofo. Incidencias Partido disputado con motivo de la vigésima jornada de liga en el Grupo IV de Segunda B, celebrado en estadio municipal La Juventud (Mancha Real, Jaén) ante unos 900 espectadores. Antes del comienzo del partido hubo un minuto de silencio en memoria de la recientemente fallecida madre del directivo del Atlético Mancha Real Francisco González Guzmán.

Un ligero soplo fue lo que evitó que no lo consiguiese en la siguiente acción León. Hubo un saque de esquina ensayado desde la izquierda y la pegó el lateral desde la frontal del área, manchándose el cuero desviado por apenas centímetros. No hubo tantos antes del descanso pero sí la sensación de que la segunda parte sería prolífica en importantes acciones de juego.

El comienzo del segunda acto fue similar al del primero pero aun pudo verse de una intención granadinista de contragolpe aún más descarada. La responsabilidad de la creación pasó a ser únicamente local y en ella Cervera asumió galones y sacó el muestrario de buenas asistencias. Solo la velocidad en las bandas de los canteranos del Granada CF incomodó a los manchegos en los primeros compases de la segunda mitad. Pero de velocidad también entiende el conjunto de Sierra Mágina y Elady dio buena prueba de ello.

Secuencia de ocasiones

Cinco minutos se llevaban transcurridos cuando el serrano partió desde la izquierda marchándose de tres rivales. Una lástima que su disparo se marchara por poco tras tocar en un adversario. Acto seguido y como consecuencia de una nueva jugada colectiva, Cervera puso un balón medido al segundo palo. Allí remató con precisión Ángel pero el esférico, que iba a la cepa del poste, acabó despejándolo Ballesté con una soberbia estirada.

A falta de media hora para el final, la Juventud aplaudió la entrada de uno de los flamantes fichajes: Álvaro Fernández. El malagueño salió con ganas y además contó con un cambio táctico (Pedrito cayó en la medular y dejó su sitio en la banda a Corral) que le beneficio en cuanto a asistencias se refiere. También lo intentó Pedrito a través del disparo de media distancia, al igual que hizo Elady justo después. Solo la extraordinaria actuación de Ballesté salvaba a los suyos por el momento.

Lo intentó también a través de la estrategia el cuadro mancharrealeño y Álvaro Fernández estuvo a punto de besar el santo nada más salir con un saque de esquina botado al segundo palo, pero la aglomeración de jugadores impidió el gol. Las ocasiones siguieron sucediéndose y el filial granadino renunció prácticamente a cualquier otra vía que no fuese el balón parado.

También dio Arsenal entrada a Juampe en una apuesta decidida de ir a por esos dos puntos que de momento se les estaban resistiendo. Aly Mallé asustó con disparos lejanos y cesó algo la producción elaborada de los verdes. Quizás el miedo a que el 'kharma' castigase al Atlético Mancha Real después de todo lo que había perdonado fue lo que hizo a sus jugadores tomar un cariz mucho más cauteloso en el último tramo del partido. Tampoco ayudó a la vistosidad la caída en picado de las temperaturas y un desgaste físico que se hizo notar con el paso de los minutos.

A falta dos para el final del partido, León reventó un balón en la frontal del área ante el que Ballesté hizo la estatua. No fue gol porque no encontró portería y es que la suerte parecía enfadada con los verdes. Se constató esta sensación cuando Elady también probó fortuna desde el balcón del área sin que el balón quedase enmarcado entre los tres palos.

Zipi y zape

Preparaba un cambio el Granada para perder el poco que quedaba y su pillería fue castigada por los manchegos con dureza. Elady volvió a marcharse por su izquierda y asistió a Airam. El canario tiró de infinita clase para en un mismo giro del cuerpo controlar con la pierna izquierda y con la derecha mandar un zapatazo raso que hizo estallar de júbilo al congelado público mancharrealeño.

Hizo todo esto la pareja de moda del Grupo IV de la Segunda B a falta de tres minutos para el final. Una jugada que supuso la decimocuarta asistencia de Elady esta temporada y el duodécimo tanto de Airam, y que explica porque en estos momentos la directiva del Atlético Mancha Real está haciendo todo lo posible para que las tentadoras ofertas que están escuchando ambos jugadores acaben en saco roto.

No es mal argumento para convencerles el decir que será difícil para ellos encontrar un destino futbolístico en el que se apueste tanto por el buen juego teniendo tan poco y en el que la afición no entienda de resultado. De momento hasta estos están siendo propicios para un Atlético Mancha Real que se labró ayer el tener una entrada de año inmejorable para sus intereses.