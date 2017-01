Álvaro Fernández: «Soy finalizador, pero también me gusta asociarme»

Las últimas 48 horas han sido frenéticas para el delantero malagueño Álvaro Fernández. Hace apenas dos días que se anunció su fichaje por el Atlético Mancha Real y en ese tiempo el jugador ya se ha instalado en su nueva localidad y pasado el reconocimiento médico con el que es ya su nuevo equipo. El que fuese canterano del Villarreal y del Elche analizó para IDEAL los pormenores de su fichaje y los motivos que le llevaron a tomar la determinación de salir del Yugo Socuéllamos.

«Necesitaba salir del Socuéllamos porque allí los sub-23 no contábamos para el entrenador, lo hiciéramos bien o mal. Necesito minutos porque es mi último año como sub-23 y por eso valoré la opción de salir, para que al menos se pueda ver lo que hay dentro de mí», aseguró un jugador en cuya voz destacaba la ilusión.

Tuvo varias ofertas de destino sobre su mesa para realizar el cambio de aires, aunque el delantero no dudó a la hora de elegir su próximo equipo. «Lo que más me atraía del Atlético Mancha Real es el interés que han puesto en mí y la humildad con la que trabaja el club. Juan Arsenal me dijo que esto es como una familia, que hay buen ambiente y buen vestuario y es lo que necesito. Necesitaba un club tuviera esas ganas de ganar y esa ilusión», declaró.

«Soy consciente de que no llego a un club para jugar 18 partidos y todos los minutos»

Pero más allá del modo de trabajar del club, también le entró a Álvaro por los ojos el estilo de juego vistoso y ofensivo que los verdes ponen sobre el terreno de juego cada fin de semana. «Estoy muy contento para llegar a un equipo que tiene esa filosofía de fútbol de toque y asociación que tanto me gusta. Yo he pasado ocho años en la cantera del Villarreal y si hay algo que allí se trabaje es eso: el fútbol ofensivo y con balón», afirmó Fernández sobre el modo de juego de los pupilos de Arsenal antes de añadir: «Creo que el estilo de juego del Mancha Real me puede venir realmente bien por mi formación y por mi modo de jugar. No soy el típico delantero tosco, por decirlo así. Soy finalizador pero también me gusta asociarme, bajar a recibir el balón y moverme entre líneas», apostilló.

Y además parece que la adaptación no será un problema para él. Ya le habían advertido del buen ambiente imperante en el cuadro del Juventud y no le ha hecho falta mucho tiempo para poder vivirlo en sus carnes. «La acogida ha sido muy buena desde el principio. Ya nada más llegar quedé con algunos compañeros para tomar café y he visto que es fácil hacer migas con ellos. La verdad es que estoy muy contento por cómo me han tratado desde el principio», contó sobre sus primeras horas en Mancha Real.

No obstante, el futbolista de la Costa del Sol también advierte de que sabe que llega a un equipo en el que tendrán que trabajar duro si quieren conseguir el objetivo de la permanencia y en el que no le será fácil hacerse en un once titular muy competitivo. «Soy consciente de que no llego a un club para jugar 18 partidos y todos los minutos. Sé que voy a tener competencia como la tendremos todos pero lo importante para mí no es jugar sino que le vaya bien al equipo. Tenemos que trabajar todos lo mejor que podamos y que cuando llegue el fin de semana juegue el que más lo merezca para que el equipo consiga el objetivo de la permanencia», dijo un jugador cuyo entrenador asegura que su fichaje es una apuesta personal suya.

Al menos llega a tierras manchegas con la lección bien aprendida, a juzgar por sus propias palabras. «Está claro que el Grupo IV es muy duro y que el Atlético Mancha Real no cuenta con uno de los mejores presupuestos pero tienen 24 puntos y eso es algo muy difícil. Ahora solo queda trabajar para poco a poco conseguir esos puntos que nos acerquen al objetivo de la salvación», finalizó.