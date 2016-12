El Jaén FS aplaza su boleto para Ciudad Real

Se quedó con la miel en los labios. El Jaén FS tenía encarrilada su presencia en Ciudad Real con un triunfo en el pabellón Fontes Do Sar, en el que los jienenses no habían logrado sumar en sus tres anteriores visitas, pero los gallegos lograron igualar el choque, a falta de 30 segundos, jugando más de once minutos de cinco.

3 SANTIAGO FUTSAL

3 JAÉN PARAÍSO INTERIOR Santiago Futsal: Chema Mella, Hugo Sánchez, Álex Diz, Antonio Diz y Santi. También jugaron Diego, Armando, Catela, Pablo Tallón, Isma y Mel. Jaén Paraíso Interior FS: Dídac, Boyis, Mauricio, Campoy y Chino. También jugaron Fabián, Felipinho, Javi Alonso, Mauricinho, Solano y Dani Martín. Goles: 0-1, min. 20: Mauricinho; 0-2, min. 20: Dani Martín; 0-3, min. 27: Campoy; 1-3, min. 31: Álex Diz; 2-3, min. 35: Antonio Diz; 3-3, min. 40: Armando. Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro. Amonestaron al local Isma y a los visitantes Felipinho, Javi Alonso, Mauricio y Chino. Incidencias: Unos 1.500 espectadores en el Multiusos Fontes Do Sar.

El Jaén FS salió, de inicio, decidido a ir desde el pitido inicial a por el partido. No consiguió golpear a su rival y con el paso de los minutos las fuerzas se fueron igualando.

La primera ocasión de verdadero peligro fue un mano a mano de Mauricinho ante Chema Mella en el que el meta madrileño, ex del Jaén FS, ganó la acción. Incluso en la continuación de la jugada volvió a salvar a su equipo, otra vez ante Mauricinho. Corría el minuto ocho.

En el ecuador del primer round, el bloque dirigido por Dani Rodríguez contaba ya con cuatro faltas en contra. Tocaba cuidar este aspecto. Pero ni un minuto tardaron los colegiados en señalar la quinta a los jienenses. En el bonus fatídico durante algo más de nueve minutos.

Solano pudo firmar el primero tras el ya característico pase en largo del meta Dídac Plana, pero su lanzamiento no encontró portería por muy poco. El juego directo de Dídac sigue siendo fundamental en este conjunto.

Chema Mella seguía convertido en un muro infranqueable. Chino lo volvía a poner a prueba a falta de cinco minutos para el descanso sin encontrar fisuras. Y volvió a repetir una parada extraordinaria tras una acción de estrategia en la que Jordi Campoy se había quedado libre de marca.

Los jienenses lograron su objetivo de defender sin faltas y cuando restaban dos minutos para llegar al descanso el Santiago Futsal también cometía su quinta falta. Rodríguez daba entrada, por vez primera en el duelo, al salmantino Dani Martín.

Dos partidos completos (ante Palma y Movistar Inter) sumaban los jienenses, más casi los 20 minutos de este primer round, sin lograr celebrar un gol, pese a las numerosas ocasiones disfrutadas. El maleficio se rompió a falta de 30 segundos para llegar al descanso, gracias a un gol de bella factura de Mauricinho, que de volea y tras un saque de esquina, perforaba la portería gallega. Y a renglón seguido era Dani Martín, el que ampliaba distancias en el marcador.

El Santiago, mermado con la marcha de Alemao al Fútbol Sala italiano y la grave lesión de Palmas, quedaba tocado en sus escasas opciones de disputar la Copa de España. Pero el partido no estaba decidido. Y así se demostró en el segundo tiempo.

Dídac Plana salvó, con su rodilla, un mano a mano ante Antonio Diz. Toda una presentación de intenciones de lo que ocurriría después.

Y en el minuto 26 la suerte acompañó al Jaén FS en un rechace que le cayó a Boyis, que cedió el esférico a Campoy, para que el catalán firmara el tercero.

El Santiago Futsal, a falta de algo más de once minutos para el final, apostaba por el portero jugador. Y Campoy, en la primera defensa jienense, tuvo el cuarto.

Santi Valladares buscaba un cambio y lo consiguió. Álex Diz firmaba un disparo ajustado al segundo palo para acortar distancias.

El partido se convirtió en un intercambio de golpes. Al palo Chino, tras recuperar el balón. Tocaba seguir sufriendo.

Pero el que no perdonó fue el bloque gallego. Catela la centra desde banda izquierda y Antonio Diz, de tacón, superaba al meta del Jaén FS. Dos a tres con cinco minutos por jugarse. Y a falta de 30 segundos Armando, en el segundo palo, logró igualar el duelo. Máxima rentabilidad, sin sufrir daños, al portero jugador por parte local.