El Jaén FS, a por la maldición gallega

Último partido del año 2016 para el Jaén Paraíso Interior FS y llega con maldición de la mano. Los de Dani Rodríguez se encuentran desde ayer en Santiago de Compostela, una ciudad que han visitado tres veces desde que el equipo está en Primera División y de la que hasta ahora nunca han regresado con puntos en los bolsillos.

Esta vez la motivación para derrotar a las 'meigas' gallegas es más especial si cabe y es que, además de despedir el año con un buen sabor de boca, de ganar, los jienenses podrían clasificarse matemáticamente para la próxima edición de la Copa de España siempre y cuando se den los resultados.

Para que el primero de los condicionantes se cumpla, los de la capital del Santo Reino viajan con la que está siendo la convocatoria de gala en lo que llevamos de temporada. De ella se han caído: Jesús Murga, que sigue convaleciente de un esguince de rodilla que hará que no pueda jugar hasta 2017, y Víctor Montes y José López por decisión técnica del entrenador.

El resto de los componentes de la plantilla jaenera se encuentran en plena disposición de su míster para tratar de comerse este año las uvas con la conciencia tranquila de haber conseguido el principal objetivo marcado para esta temporada: volver a Ciudad Real para disputar otra Copa de España.

Enfrente, hoy a las 20:45 horas, el Jaén Paraíso Interior FS tendrá un equipo en cuya portería milita un futbolista nada desconocido para la afición de La Salobreja. Se trata del cancerbero Chema Mella que, después de que la pasada temporada jugase a las órdenes de Dani Rodríguez sin encontrar regularidad como titular, puso rumbo a tierras gallegas y este año tiene sus manos al servicio del Santiago Futsal que comanda Santi Valladares.

Los seis puntos que separan a los gallegos de los puestos de Copa de España a falta de tres jornadas para que termine la primera vuelta hacen que de no ganar en el partido contra los jienenses digan prácticamente adiós a las pocas opciones que les restaban de estar en Ciudad Real.

Análisis del entrenador

«Nos encontraremos un equipo que esta teniendo buenos resultados en casa, que sabe competir muy bien, y que cuenta con un equipo intenso y con calidad que sabe aprovechar perfectamente los tiempos de los partidos para sacar provecho de ellos. Tienen jugadores jóvenes pero con experiencia a la misma vez, que nos pondrán las cosas muy difíciles en este último partido del año», dijo Dani Rodríguez sobre sus contendientes de esta noche.

No son pocos los alicientes que tendrá un choque que transcurrirá en un coqueto Fontes do Sar que la pasada temporada tuvo una excepcional entrada para presenciar al que se vendió como el último partido de un Santiago Futsal en supuestos serios apuros económicos que no lo acabaron siendo tanto. Esta vez el foco está en lo deportivo.