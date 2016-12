Elady: «Han llegado varias ofertas pero no tengo nada decidido aún»

Elady Zorrilla será uno de los nombres propios de este mercado invernal y es que los números del jugador del Atlético Mancha Real son suculentos para cualquier equipo. Pese a lo tentador de las ofertas que ya está recibiendo su agente, el jugador todavía no tiene decidido cuál será su futuro más cercano.

«Mi intención es quedarme en el Atlético Mancha Real, aunque no quiero mentir a nadie y la verdad es que tengo ofertas encima de la mesa y las estoy valorando porque son muy importantes en lo económico y también en lo deportivo. Estoy valorando las ofertas suculentas, en lo económico y también en lo deportivo», dijo el extremo a esta redacción sobre los acercamientos que ya está habiendo a su agente.

«Se que estaría feo que me marchara porque ellos han mirado mucho por mí pero yo también tengo que mirar por mi futuro y hay algunas ofertas con expectativas muy positivas para mí», añadió. Aunque cualquier posibilidad de que el futbolista saliese tendría que ser consensuada y es que en el contrato que tiene con el Atlético Mancha Real figura una cláusula de rescisión pensada para compensar el daño que sufriría el equipo si perdiese a uno de sus pilares en invierno. «Ahora mismo si tuviera que decir un porcentaje, diría que hay un 30 por ciento de posibilidades de que me vaya y un 70 de que me quede», matizó Elady.

Balance deportivo

Sería importante para los verdes que su 'diez' siguiese en la plantilla y es que sus número no son moco de pavo. «Yo si esperaba que esta temporada fuese tan buena para mí. Tenía muchas ganas de jugar en esta categoría y meter nueve goles y nueve asistencias es algo difícil de hacer y que indica que no he hecho las cosas mal», apuntó el serrano.

También valoró la importancia que tiene en su momento de forma el hecho de que haya llegado a la capitanía del equipo: «Cuando un entrenador te da confianza y te deja demostrar lo que eres en el campo y encima hace que los compañeros que tienes al lado te vean como un líder para que todos sumemos para conseguir el objetivo, es fundamental». «Me siento importante en el equipo y eso ayuda a mi juego», reconoció el habilidoso jugador.

Lo que tiene claro el futbolista es que para él es innegociable su estilo arriesgado y de desborde. «Me ha ido bien con mi estilo de juego y no voy a cambiarlo. Jugaré en la categoría que tenga que hacerlo pero con mi estilo. También es verdad que me siento mucho más cómodo jugando en Segunda B que en Tercera», expresó Elady.

Gracias en parte a ese modo de fútbol, el Mancha Real se encuentra ahora mismo fuera de los puestos de descenso y transmitiendo unas sensaciones muy positivas de cara a la permanencia. Así valoró nuestro protagonista lo que lleva de temporada el cuadro manchego: «La primera vuelta ha sido buena. Con las circunstancias y las bajas que ha sufrido el equipo, la primera vuelta ha sido sobresaliente. Se podría mejorar, pero lo que hemos hecho no es fácil. Hay plantillas muchísimo mejores que no han conseguido tanto hasta el momento.

Del serrano también destaca la buena sintonía que le une a la otra estrella del equipo: Airam Benito. «Lo que se ve en el campo es lo que hay durante la semana y en el día a día. Eso es clave en el éxito que estamos teniendo. No entendemos bien dentro del campo y él está tocado con una varita mágica: todo o que tira lo mete» dijo sobre su relación con un jugador que el que comparte piso. «Me alegro muchísimo por él porque se lo curra mucho y porque es su ilusión vivir del fútbol», añadió.