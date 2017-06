Llegan los XIX Premios Juego Limpio

Mañana viernes, a las 20:30 horas, el fútbol jienense acudirá a una de sus citas más especiales del año. Llegan como cada temporada los Premios Juego Limpio que organiza Radio Jaén y este curso, en la que será su XIX edición, lo hacen con más de 10.300 votos avalando los galardones más esperados: los 'Onces Ideales' de la Primera y la Segunda andaluzas.

Hace pocos días Radio Jaén dio a conocer los nombres de los futbolistas que han recibido más votos, de forma que los equipos elegidos quedaría conformados de la siguiente manera. En Primera Andaluza los seleccionados han sido: Andrés Valero (Arquillos), Cayetano Romero (Úbeda Viva), Fco Javier Moreno (Baeza), Jerónimo Montiel (Hispania), José A. Robles (Arroyo), Álvaro Jandra (Real Jaén B), David Godino (Hispania), Diego A. Collado (Navas), Rubén Corral (Guarromán), Raúl Olid (Navas) y Juan J. Torres (Navas).

En correspondiente a la Segunda Andaluza los nombres que sonarán son los de: Fco Javier ), Carlos Aljarilla (Arjonilla), Germán Moreno (Quesada), Cristian Barragán (Útica), Fco Javier Martínez(Mogón), Fco Javier Adán (Beas), Ramón Martínez (Iliturgi), Juan Villar (Castellar), Fco. José Bayona(Quesada), Pedro M. Soriano (Castellar) y Sergio Pérez (Santo Tomé).

El caso de los entrenadores es algo especial ya que son ellos mismo los que han elegido a los galardonados en cada categoría, quedando vencedor en la Primera Andaluza el técnico del CD Navas, Rafael Perales, y en la Segunda Andaluza los del Iliturgi y el Santo Tomé (Diego Corbella y Juan A. Martínez respectivamente en los grupos uno y dos).

Premios especiales

Serán además premiados los máximos goleadores de cada categoría y aquellos equipos que han reinado en el Juego Limpio y que son el Útica, el Santo Tomé y el Arroyo del Ojanco.

Pero no solo el fútbol de la provincia será llamado a subir al escenario. Estos premios reconocen la excelencia del deporte jienense y en este sentido será reconocido también el Atlético Mengíbar, por el enorme papel que ha hecho en su primera temporada en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

En el mismo deporte también ha destacado un Jaén Paraíso Interior FS que estará representado entre los premiados por su máximo anotador: el cordobés Javier Solano. También será reconocido el capitán y máximo artillero del Real Jaén Santi Villa.

Sorpresas y emociones

No faltará la acostumbrada dosis de sonrisas y lágrimas. En la gala habrá cabida para un futbolista que habría estado representando a su equipo en la gala de no haber sufrido tan nefasto accidente hace casi un año. No podía existir este tipo de acto sin un sentido recuerdo al eterno capitán azulillo Fran Carles.

Habrá muchos más premios y reconocimientos de los que se han recogido en estas líneas pero es que, como reconocen fuentes de la emisora a esta redacción, «la mayoría de los que serán premiados aun no saben que lo serán». Será testigo de ello una amplia representación de los clubes de la provincia.