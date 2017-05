Victoria o despedida hoy para el Jaén Paraíso Interior FS

Hoy el Jaén Paraíso Interior FS no tiene más opciones que la victoria si no quiere decir adiós a una temporada histórica. Los de Dani Rodríguez han jugado esta campaña muchos partidos importantes pero el de hoy será uno de esos en los que solo vale ganar para seguir con vida en la competición. Los amarillos perdieron el primer encuentro de los cuartos de final del play off por el título ante el Magna Gurpea y tendrán que vencer hoy, a las 21:00 horas, a los navarros si quieren forzar el tercer partido.

Sobre el encuentro que disputará sus muchachos esta noche Dani Rodríguez dijo: «Se presenta con total seguridad con la misma igualdad que el anterior y los otros dos de liga. A pesar de la derrota, sabemos que tendremos nuestras oportunidades para sacar adelante el partido ya que las estadísticas en casa esta temporada están siendo excelentes y vamos a intentar que así continúen».

Al ser los rivales los mismos y con dinámicas parecidas, el técnico jienense augura una igualdad similar a la vista en encuentros anteriores para el duelo que tendrá lugar hoy en La Salobreja. «El primer partido se resolvió dentro de la igualdad gracias a dos goles en los que no estuvimos demasiado acertados y que nos dejo no muy buenas sensaciones como siempre suele pasar tras una derrota, pero sabemos que estuvimos cerca y vamos a intentar remontar la eliminatoria», advirtió.

Para ello contarán los amarillos con un factor pista que para muchos está mal estructurado pero que sería decisivo en caso de un tercer partid. «Sabemos que el factor cancha es algo anecdótico por como están ordenados los partidos en esta eliminatoria, y que ganar dos partidos seguidos es complicado, pero también sabemos que, como muestran los resultados, que un equipo visitante gane en La Salobreja puede ser mas complicado aún y vamos a intentar hacer valer esa estadística para superar la eliminatoria», declaró Rodríguez al respecto.

Marea Amarilla

Tendrá mucho que ver en ello una afición jaenera que llenará el pabellón desde mucho antes de que comience el partido y que hará de las gradas un 'infierno' para los hombres de Imanol Arregui. «Tendremos a nuestro público volcado con nosotros, animándonos y empujándonos igual que hizo el público de Pamplona en el primer partido y que incluso consiguió condicionar en la primera parte del encuentro bastantes decisiones cuando más difícil lo tenían. Sabemos que . Así que lo intentaremos hasta el final».

Pero a fin de cuentas la animación ni sube al electrónico y para hacer que a él suban tantos Dani Rodríguez tiene claro qué es lo que debe hacer su equipo. «En cuanto al juego ya sabemos que son partidos que se deciden en pequeños detalles y por tanto intentaremos que por fin esta vez ante Xota caigan de nuestro lado. La intensidad, la concentración, saber jugar con el marcador corto y no tener ansiedad, serán las claves», auguró Dani Rodríguez.

Lesiones

El técnico contará con su plantilla al completo a excepción de un Jordi Campoy que se lesionaba esta semana y sufre un esguince de tobillo de segundo grado. La del catalán es una baja sensible para un conjunto amarillo que tendrá debido a esta lesión un solo descartes para este partido. Habitualmente el técnico jienense viene eligiendo entre Jesús Murga, Víctor Montes y José López, por lo que habrá que estar atentos a ver por quien se decanta en las horas previas al partido. Tampoco el bando contrario viene exento de baja. Ya en el primer partido fue baja Araça (pieza fundamental de su equipo) y parece improbable que juegue este fin de semana en Jaén. Tampoco lo hará Jesulito, nuevo fichaje amarillo.