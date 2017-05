José Luis Carrasco se impone en la tercera prueba del Open de España de Maratón MTB

José Luis Carrasco, del Specialized-Sport Bike, ha sido el ganador en el duelo de Colina Triste. El jienense se ha impuesto con autoridad en la tercera prueba del Open de España de Maratón MTB (XCM), lo que significa su primer triunfo en una carrera de la competición nacional, que además lo aúpa hasta la segunda plaza de la general con 510 puntos. Pedro Romero, tercero en meta, se mantiene como líder de la clasificación con 555 puntos. Carrasco empleó un tiempo de 3:26:43. Ramón Sagués, segundo en meta, llegaba a 1:25 y Pedro Romero a 2:03. El conjunto jienense dirigido por José Muñoz se trajo además de Santo Domingo de Silos el tercer puesto de Mario Vilches en categoría sub-23. El quesadeño afianza su liderato en el circuito nacional a falta de dos pruebas.

Esta es la tercera victoria consecutiva de Carrasco en la prueba burgalesa y llega tan solo dos días después de ganar la etapa reina de la Gaes Titan Desert by Garmin 2017, en la que su compañero Manuel 'Triki' Beltrán ocupó la décima posición en la clasificación general, uno por delante de él.

Carrasco se mostraba «muy contento» destacando que «ha sido una llegada muy emotiva, he conseguido mi primera victoria en una prueba del Open de España y para mí es algo muy importante y un orgullo». El corredor de Jaén matizaba que «la alegría no es completa porque tanto Pedro Romero como Dani Carreño han tenido problemas mecánicos y sé que si no llega a ser por eso hubieran estado cerca, incluso disputando la victoria junto a mí».

Las sensaciones en los primeros kilómetros eran «un poco malas» incidía Carrasco. Aunque no duraron mucho ya que en el kilómetro 15, en la primera subida importante de la jornada «me he empezado a encontrar muy bien».

Ataques

En ese momento Pedro Romero marchaba destacado junto a Gerardo Vargas e Iván Jiménez. Carrasco los perseguía a escasos metros dentro de un grupeto en el que también viajaban Ramón Sagués y Francisco Jesús Chacón. En la bajada de la Cascajera, Carrasco se unía al terceto de cabeza. «Es una bajada típica de Colina Triste, difícil de gestionar pero que me ha salido bien y a partir de ahí ha sido cuando las piernas y la cabeza estaban al 100%».

Carrasco lo intentaba una y otra vez en las subidas ya que aseguraba que «tenía poco que perder y mucho que ganar». Pedro Romero empezó a sufrir problemas con el cambio. Al paso por un sendero más técnico seguido de una subida igualmente técnica, Ramón Sagués se marchaba por delante, aunque Carrasco lograba alcanzarlo al final de la misma. Los dos llegaban juntos al mítico cementerio de Sad Hill. Tras superarlo en la última subida, Carrasco rodó en solitario los últimos 20 kilómetros de la prueba, hasta adjudicarse su tercera Colina Triste y su primera prueba de un Open de España XCM.

Después de la disputa de Colina Triste, Mario Vilches sale reforzado en su liderato del Open de España XCM en categoría sub-23. El biker del Specialized-Sport Bike entró en tercera posición, con un tiempo de 3:46:22, sólo detrás de Iván Coca (3:45:13), que entró en meta acompañado de Álvaro Lobato. Por su parte, Miguel Ángel Conde ocupó el puesto 51º de la general. Vilches declaró que «en los primeros 50 kilómetros me ha costado coger mi ritmo, pero a partir de entonces ha ido todo rodado y he logrado acabar a menos de un minuto de los dos primeros, consolidando el liderato».