Fin y principio de fiestas para el Jaén FS ante el FC Barcelona

Hoy La Salobreja vivirá uno de esos finales que no lo son tanto como un nuevo comienzo. Acaba la liga regular para el Jaén Paraíso Interior FS y el FC Barcelona Lassa pero ambos saben que no será el último partido de su curso, ya que aun resta uno de los más emocionantes del mismo. Con la mente puesta en cuál será su rival en los próximos play off por el título de liga, tanto jienenses como catalanes son conscientes de que el partido de esta noche (a las 21:00 horas) es decisivo de cara a la posición que ocupen en la tabla clasificatoria cuando termine la jornada.

Al Jaén Paraíso Interior FS no le queda otra que intentar ganar y cruzar los dedos para que Magna Gurpea (que juega en casa de un Peñíscola que será séptimo haga lo que haga) o que Palma Futsal (que se enfrenta a un Gran Canaria que tiene que puntuar para huir del descenso) pinchen.

Ahora mismo ambos equipos aventajan a los de Dani Rodríguez en un punto por lo que para los amarillos pondrán toda la carne en el asador ante un FC Barcelona que no regalará ni un metro, ya que también tiene mucho en juego. Los de Andreu Plaza han contando con el liderato hace no muchas jornadas (gracias a la victoria del Jaén FS en la pista del Movistar Inter) pero en su tropiezo contra el Magna Gurpea (que perjudicó sensiblemente las aspiraciones de Jaén a la cuarta plaza) lo perdieron. También podrían perder esta tarde la segunda posición que ocupan ahora mismo, ya que ElPozo Murcia se encuentra a tan solo dos puntos de distancia de ellos y tendrá un partido, a priori asequible, contra el Aspil Vidal Ribera Navarra.

Casi todas las estrellas

Ha llegado en estado de gracia el FC Barcelona a este tramo final de la temporada ya que si bien no están dando un nivel deportivo excelso, han recuperado a dos de las piezas más importantes de su equipo para el momento decisivo. Después de sendas lesiones de larga duración, Lozano y Batería vuelven a estar disponibles para su entrenador y disfrutarán de muchos minutos sobre la pista jienense.

De ninguno lo hará el que en ausencia de ambos se había convertido en uno de los líderes del vestuario blaugrana y que se perderá lo que resta de temporada debido a una grave lesión de rodilla. Se rompió los ligamentos de la articulación un Rómulo que cogió las riendas del equipo cuando este atravesaba su peor momento y aportó mucho para que el Barcelona siguiese siendo uno de los intocables. Andreu Plaza se ha traído a Jaén a los 14 jugadores que tiene disponibles por lo que habrá de hacer dos descartes antes de comenzar el partido.

Lleno hasta la bandera

Los doce que finalmente se vistan de corto tendrán que enfrentarse, además de a un Jaén Paraíso Interior FS que defiende su feudo con el cuchillo entre los dientes y con buen fútbol sala, a un ambiente de los de gala. Todavía quedaban algunas entradas en la oficina del club aunque fuentes de este aseguran que la prácticamente de los socios (que son más de 900) han retirado sus entradas gratuitas y que esperan que durante esta mañana se tenga que colgar el cartel de no «no hay billetes» para el partido.

Tampoco es que esto resulte una novedad ya que la excepción está siendo que haya algún hueco libre en el pabellón jienense en los partidos de esta temporada.