Los aficionados del Jaén Paraíso Interior FS sacan sus calculadoras

Pocos de los últimos años ha estado tan interesante el final de la temporada en el Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala como lo está ahora, y encima Jaén tiene un representante metido en todo el meollo. Mientras que el liderato salta de las manos del FC Barcelona a las del Movistar Inter, alternativamente, y en la parte de abajo hasta cinco equipo luchan por evitar una plaza de descenso, es en la zona templada donde la afición del Jaén Paraíso Interior FS tiene puestas todas sus miradas.

LO QUE FALTA - Jaén FS. A los amarillos les resta por medirse al Magna Gurpea y al FC Barcelona Lassa. - Magna Gurpea. Los navarros son el próximo rival de los jienenses y cerrarán la temporada ante el Peñíscola Rehabmedic . - Palma Futsal. Los insulares tienen el final de campeonato más cómodo a priori ya que se enfrentarán al descendido Jumilla y a un Gran Canaria que podría estar salvado en la última jornada - Peñíscola. A los valencianos les quedan el Santiago Futsal y el Magna en la última jornada .

Allí su equipo es ahora mismo el cuarto clasificado pero no les será fácil a los hombres de Dani Rodríguez aguantar dicha posición en las dos jornadas que restan de campeonato. Son solo dos puntos los que separan a los lagartos de sus dos perseguidores más cercanos: Magna Gurpea y Palma Futsal, y tampoco pierde la estela el Peñíscola Rehabmedic que, con 45 puntos tendría que ganar los dos partidos que le restan y esperar que Jaén no puntúe para quedar por encima de los amarillos.

Incertidumbre

Visto lo que estamos viviendo en las últimas jornadas cualquier cosa es posible y es que la victoria esta última jornada del Magna Gurpea sobre el FC Barcelona ha terminado por confirma que esta es la temporada de los sustos para los equipos grandes.

A priori, la tabla clasificatoria augura que el equipo que debería ocupar la cuarta posición al final del curso es, por calendario, el Palma Futsal. A los de Juanito les restan dos encuentros contra dos equipos de lo hondo de la tabla. El próximo concretamente es el que tendrán ante un Jumilla que lleva ya bastante tiempo desahuciado mientras que el último lo vivirán contra el Gran Canaria FS, que puede estar con la permanencia en su bolsillo para entonces si antes es capaz de imponerse al Levante en un duelo prácticamente a vida o muerte.

El resto de los equipo involucrados en la lucha por la cuarta y la quinta plaza tienen un término de competición mucho más abrupto, siendo el Magna Gurpea el que tendrá un papel más decisivo en el mismo, ya que se enfrentará a los dos rivales que podrían arrebatarle su puesto. Sin ir más lejos, este próximo viernes los navarros recibirán en Anaitasuna al Jaén Paraíso Interior FS. Si los amarillos son capaces de ganar dicho partido garantizarían matemáticamente la quinta posición mientras que si por el contrario pierden esta se pondría realmente complicada.

Última jornada

Hay que tener en cuenta que el último partido de liga regular que tendrán los de Dani Rodríguez es el que les enfrentará en La Salobreja a un FC Barcelona Lassa que llegará a la capital del Santo Reino jugándose el ser primero, mientras que el Manga tendrá que visitar la cancha de un Peñíscola que tiene que esperar resultado para ver si finalmente tiene alguna opción de evitar a los pesos pesados en el play off.

A los valencianos, antes de centrarse en ese duelo directo ante el Magna, les tocará enfrentarse al último rival del Jaén FS, el Santiago Futsal. Los de Santi Valladares no tienen todavía la permanencia matemática y no serán un hueso sencillo de roer si no quieren llegar con el agua al cuello a la última jornada de competición.

Lo que parece seguro, aunque vistos los tropiezos de los de arriba nunca se sabe, es que el sexto clasificado se verá las caras contra El Pozo Murcia, que ahora mismo el tercer clasificado, mientras que el séptimo con el que resulte segundo de la lucha que mantienen FC Barcelona y Movistar Inter.