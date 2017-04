La Salobreja sigue siendo sagrada

No hubo ayer penitencia alguna para un Jaén Paraíso Interior FS que sigue intratable en casa. La Salobreja se ha convertido ya en un templo sagrado gracias a los esfuerzos que durante toda la temporada llevan haciendo los pupilos de Dani Rodríguez. Ayer estos volvieron a hacer gala de esa imagen sólida y efectiva que se han labrado a base de buenos partidos, aunque quizás el que protagonizaron contra el Santiago Futsal no sirva como el mejor de los ejemplos. No es que estuviesen mal los amarillos pero tampoco brillaron como lo habían hecho en partidos como los de Palma o Inter.

MARCADOR 3 JAÉN PARAÍSO INTERIOR FS Cabezón, Chino, Mauricio, Mauricinho y Boyis. También jugaron: Dani Martín, Campoy, Fabián, Javi Alonso, José López y Dídac.

2 SANTIAGO FUTSAL Mella, Armando, Mel, Álex y Pablo Tallón. También jugaron: Hugo Sánchez, Dani Montes, Catela y Álex Diz Goles Mauricinho 9' (1-0); Solano 12' (2-0); Antonio Diz 16' (2-1); Mauricinho 24' (3-1) y Armando 26' (3-2). Árbitro Los colegiados amonestaron a Antonio Diz (9'), Chema Mella (12'); Armando (26') y Pablo Tallón (33') de Santiago Futsal. Incidencias Partido disputado con motivo de la vigésimo octava jornada de liga en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala en el pabellón La Salobreja que se llenó hasta la bandera..

En lo que ayer respecta, ambos equipos comenzaron con las cartas bocarriba. La propuesta de los jienenses fue desde los primeros compases la acostumbrada: largas posesiones, salida de presión elaborada y la búsqueda del peligro con el balón como principal arma para ello. Sabedor de lo que al equipo de Dani Rodríguez le gusta llevar el tempo de los partidos, el Santiago se presentó en La Salobreja con una presión altísima y asfixiante y con la idea de usar su velocidad para sorprender al contragolpe.

Fruto de la intensidad gallega, las primeras ocasiones de peligro aparecieron en forma de disparos de media distancia. Chino lo intentó en un par de ocasiones antes de llegar al minuto cinco de juego, pero en ambas se encontró con Chema Mella. El cancerbero madrileño volvía a la que fue su casa durante el pasado curso y su actuación fue notable.

Visto el cerrojazo de los de negro (así vistió por completo el equipo de Santi Valladares), el Jaén Paraíso Interior FS desempolvó la estrategia para tratar de poner en aprietos a su rival. Mauricinho, gracias a ella, se sacó de la manga una volea a media altura que exigió a Mella sus mejores reflejos. Fabián también tuvo la suya en un saque de banda que le cedió Campoy, pero de nuevo el arquero madrileño volvió a responder.

Ocurrió lo inevitable

Claro que por muy bien que lo haga un portero, le es difícil detener un trallazo desde el corazón del área. Allí consiguió rematarla Mauricinho, en un nuevo producto de la pizarra de Dani Rodríguez, para hacer el primero del partido. Rugió La Salobreja con el tanto pero también lo hizo con especial frenesí cuando Solano pisó el parqué por primera vez en el partido. No todos los días puede celebrar una afición que uno de sus futbolistas ha brillado con la Selección Española.

Salió el cordobés del banquillo con un gol bajo el brazo. Está el pívot de los jaeneros en un estado de forma espectacular y lo demostró primero peinando un balón que no llegó a atajar Chema. Se quedó el esférico entre ambos futbolistas pero llegó antes Solano y fue derribado claramente por el portero dentro del área. Los colegiados no se lo pensaron al señalar el punto de penalti y desde allí la mandó el propio Solano a lo más profundo de las mallas.

Parecía sobre la lona el Santiago Futsal pero, medio grogui, fue capaz de lanza un precioso gancho. Hugo Sánchez filtró dentro del área un potente y raso paso que Antonio Diz convirtió en gol dejando pasar la pelota y empujándola con la espuela. Apunto estuvo Dani Martín de devolver el golpe de inmediato pero apareció de nuevo Chema para frustrar el que habría sido el tercer tanto jienense.

Intentaron durante los últimos instantes de la primera parte los de Dani Rodríguez recuperar la renta que habían adquirido pero les fue imposible antes de que se llegase al receso ecuatorial.

Intercambio de golpes

Volvieron de vestuarios los equipos confundidos en el papel que se les presuponía. Santiago pareció atreverse a hacerse con las riendas de la posesión y el ritmo del juego mientras que Jaén tardó algo más en ubicarse. Aun así serían los de Dani Rodríguez lo próximos en ver portería. Mauricinho, que parecía haber ralentizado la jugada, se sacó de la chistera un disparo ajustado a la cepa del poste para volver a poner distancia de dos en el luminoso.

No duró mucho esa alegría para los amarillos ya que Armando, que estaba siendo el elemento diferencial de los suyos, logró marcharse por la izquierda y mandar el balón a la esquina inferior derecha de la portería que, en la segunda parte, defendió Dídac Plana. Se subió un peldaño en la escala de la intensidad y parecía que el encuentro volvía a bailar más pegado a los intereses jaeneros.

De hecho, Dani Martín dispuso de un par de buenas ocasiones para haber anotado pero en ambas le faltaron escasos centímetros para llegar a conectar con el cuero.

Llegó poco después la jugada más estética del partido hasta el momento. Campoy amagó con el disparo para crujir las caderas de tres adversarios y, cuando todos pensaban que chutaría, acabó filtrando suavemente la pelota para Mauricio. Este la recogió y con un nuevo amago consiguió que Chema cayese al suelo. La picó sobre él el brasileño pero llegó Antonio Diz para despejar la pelota sobre la línea.

Había llegado el momento de las travesuras y en ellas Catela es especialista. Tremenda la calidad que demostró el jugador del Santiago Futsal pero tampoco anda falto de ella el equipo anfitrión. Boyis lo demostró tirando un espectacular sombrerito que le permitió quedarse en el mano a mano ante Chema. El portero evitó que el de Doña Mencía culminase con tanto la espectacular jugada.

Las ocasiones jienenses fueron creciendo tanto en intensidad como en número mientras los minutos pasaban por el electrónico y ante esto Santi Valladares, a cuatro minutos y medio para el final, decidió que había llegado el momento de ese portero-jugador que tan bien trabaja su equipo.

Puede que el técnico gallego sea meticuloso y trabajador en su métodos pero Jaén también tiene a un obseso de la pizarra en su banquillo y el Jaén Paraíso Interior FS fue capaz de contrarrestar las intentonas gallegas. Tanto fue así que los amarillos dispusieron de hasta tres ocasiones para anotar aprovechando la ausencia de un portero real en la pista de su rival, pero la mala fortuna apareció en ese momento juguetona para añadir una enorme dosis de nerviosismo y emoción a los minutos finales.

Chino estrelló un balón en el poste, Catela reclamó una falta al borde del área y Boyis anotó justo tras la bocina, pero nada ya movería el tres a dos del luminoso.