Varapalo al Jaén FS en casa del Peñíscola

Pocas veces un equipo de fútbol sala se habrá topado, en la recta final de un partido, en tantas ocasiones con los palos de la portería rival. Como si golpeara un muro, el Jaén FS fue recibiendo un estacazo, un garrotazo, un trancazo y un cachiporrazo cada vez que finalizaba una acción ofensiva en los últimos instantes de su partido en Peñíscola. Incluso en alguna jugada el esférico tocaba, en la misma acción, las dos maderas de la portería local. De haber estado en la cancha algún representante del libro Guinnes habría certificado, sobre la marcha, el sorprendente registro.

MARCADOR 3 PEÑÍSCOLA Peñíscola ReabMedic: Iker, Juan Emilio, Iván Rumo, Míchel y Terry. También jugaron Fran Conde, Lucas Bolo, Esteban, Terry, R. Orzáez y Juan Carlos.

1 JAÉN FS Dídac, Mauricio, Boyis, Solano y Campoy. También jugaron Dani Cabezón, Fabián, Víctor Montes, Dani Martín, Javi Alonso, Mauricinho y Chino. GOLES 1-0, min. 12: Iván Rumbo; 1-1, min. 16: Mauricinho; 2-1,min. 35: Boyis (pp); 3-1, min. 39: Iván Rumbo. Árbitros Gómez García y Moreno Durán. Amonestaron a los locales Juanqui, Juan Emilio e Iker. Por parte visitante vieron cartulina amarilla Fabián, Boyis, Chino, Dídac, Dani Martín y Javi Alonso.

Lo cierto es que los jienenses perdieron un encuentro intenso ante un rival directo en la lucha por hacerse un hueco en el play off por el título al final de la temporada. Y perdieron, además, el golaverage particular (5-4 en el pabellón de La Salobreja).

El encuentro tuvo mucho ritmo desde su inicio. El Peñíscola buscaba al Jaén FS con una presión muy arriba que dificultaba a los jienenses pisar pista rival. Los locales realizaban rotaciones más largas al contar con un banquillo con menor profundidad. El equipo ha sufrido en estos últimos días la marcha del internacional Yeray en el mercado invernal y la lesión del ex del Jaén FS, Carlinhos. De esta forma, en defensa Lucas Bolo era el encargado de defender a Solano, en un duelo con evidente ventaja física para el jugador amarillo.

Aplaudido fue el regreso de Fran Conde en las filas locales. El jugador, formado en la cantera del Barcelona y que ya jugó algunos minutos la pasada jornada después de superar una lesión que le ha mantenido lejos de las pistas ocho meses, fue fundamental la pasada temporada tras su llegada en el mercado invernal.

Los duelos entre Peñíscola y Jaén Paraíso Interior FS van camino de convertirse en un clásico, con enorme rivalidad, en la LNFS. Ambos coincidieron en Segunda División, ascendieron juntos, y desde entonces han vivido partidos épicos y muy competidos. Los locales, además, han conseguido esta temporada, por vez primera en su historia, la clasificación para la Copa de España. Se verán las caras, si el sorteo así lo decide, en Ciudad Real.

El meta del Jaén FS evitó el primero en un mano a mano en el que le ganó la acción al jugador de Mengíbar, Míchel, como siempre muy motivado ante los jienenses.

Fabián intentaba sorprender a Iker, pero el meta local, como Dídac, estaba brillando y destilando reflejos felinos en este inicio. Un potente disparo de Esteban lo repelió el larguero. El partido estaba entretenido.

En el minuto 8, Mauricinho se giró pero su disparo lo despejó Iker, en el rechace Juanqui evitó que Fabián la empujara a la red.

Ya en el ecuador del primer round, el bloque dirigido por Dani Rodríguez contabilizaba cuatro faltas, por sólo dos de los locales. Tocaba mimar ese aspecto del duelo.

Gol local

El primero en golpear fue el Peñíscola en el minuto 12. Un error de Solano en ataque, que perdió el esférico ante Míchel, y en la contra, con fuerza y potencia asistió a Iván Rumbo para que superara a Dídac. Los fallos penalizan y mucho en este deporte.

El propio Míchel tuvo el dos a cero poco después, pero Dídac volvió a ganarle la mano aguantando hasta el último suspiro sin lanzarse al suelo. Víctor Montes tuvo la igualada, pero picó en exceso el balón.

El empate lo firmó Mauricinho en uno de los escasos desajustes defensivos de los locales. El jugador brasileño aprovechó el escaso medio metro que le dejó Fran Conde para superar a Iker con un disparo cruzado desde la derecha. El tanto afectó a la confianza local. Y en la siguiente acción fue Víctor Montes el que tuvo el segundo. Quedaban poco más de cuatro minutos para el descanso.

En otra pérdida tras un saque de esquina, Chino se vio obligado a hacer la quinta falta para evitar la contra local. Los amarillos, a defender tres minutos sin faltas. Pero Dídac cortó una contra con la mano en una acción en la que vio cartulina amarilla. Terry colocó el esférico en el punto de los diez metros pero se encontró con un acertado Dani Cabezón. El meta ceutí detuvo el lanzamiento y el posterior rechace.

En el segundo periodo bajó el ritmo del encuentro en el inicio, pero fue sólo un espejismo fruto del rigor táctico con el que salieron ambas escuadras para no cometer un error fatal que les penalizara.

Dani Martín, en una acción individual, rozó el segundo, pero Iker desvió lo justo con los dedos. Dídac, siempre bien colocado bajo palos, salvó el dos a uno. El meta cedido por el FC Barcelona estaba siendo uno de los jugadores del duelo. Iker no quiso ser menos y sacó un pie salvador para evitar que se colara una volea de Boyis.

La mala fortuna golpeó al Jaén FS a falta de cinco minutos para el final. Una acción de Juan Carlos la acabó metiendo en su propia portería Boyis tras un rebote.

A falta de algo más de cuatro para el final el Jaén FS salía de cinco. Y en el primer ataque Lucas Bolo sacó bajo palos el disparo de Mauricio. Iker también salvó otro disparo por el centro de Mauricio. Y el palo evitó el empate en una buena pared que finalizó el salmantino Dani Martín. Pero en la siguiente acción, un error en la circulación acabó en los pies de Iván Rumbo que desde su campo firmaba el tres a uno. Un minuto para el final y el partido muy cuesta arriba.

Tras una falta directa, Solano la envió de palo a palo. Cuando no puede ser no se puede y además es imposible. No era el día de los lagartos. Y en otra acción de Solano, que cabeceó Mauricinho, el balón besó por cuarta vez, en menos de dos minutos, el palo.