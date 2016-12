Juanma Gutiérrez: «Fue un sueño»

Jaén es tierra de aceite, de bares, de cultura y deporte, lo que pocos saben es que es también cuna de titanes. Pueden presumir los jienenses de que tienen un paisano de esos que dejan chica cualquier meta y que se esfuerzan a diario por buscar su límite, aunque este último no termine por aparecer.

Este es el triatleta Juanma Gutiérrez que el pasado 27 de noviembre demostró en Hawai que ningún sueño es imposible si se pone el empeño necesario. Allí participó en el Campeonato del Mundo de Ultraman y no solo se contentó con hacer una muy buena marca en su primera participación en dicha prueba sino que además se coló entre los diez primeros quedando séptimo.

El puesto, según lo que contó el propio atleta a IDEAL, fue lo de menos. La satisfacción de estar allí, de llegar a la línea de meta después de haberse metido entre pecho y espalda 514 kilómetros, 420 en bicicleta y 84 corriendo, os la cuenta Juanma Gutiérrez.

«En el último kilómetro ya tenía las lágrimas en la cara y no podía parar de pensar en todo lo que había pasado para estar allí», empezó. «Pensé en mi familia, en mi hijo y en los meses que llevaba de entrenamientos y madrugones. Pensar que estás consiguiendo algo que años atrás era solo un sueño la verdad es que es un cóctel de emociones», narró sobre las sensaciones que le asaltaron al terminar la ansiada carrera. «Cuando terminó todo estaba supercontento, sobre todo porque sabía que lo había dado todo. Ya no había más de mí», explicó con restos aun de emoción en su voz el atleta jienense.

No es para menos. Una prueba tan exigente como la acontecida en las paradisiacas islas estadounidenses requiere de un durísimo entrenamiento previo y también conlleva una serie de consecuencias físicas y mentales. «Las secuelas son muchas porque el esfuerzo es muy grande, no solo en la competición en sí sino todos los meses anteriores de entrenamiento», argumentó Juanma.

«En mi caso concreto, tengo varias uñas de los pies a punto de caerse y me salieron las típicas pupas en la boca por culpa de las fiebres», dijo como si estas molestias físicas fuesen el mero precio que hay que pagar por cumplir un sueño. «Es sorprendente como el cuerpo aguanta durante la competición. Si la prueba durase algo más el cuerpo podría aguantarla porque estás metido en esa dinámica y lo haces. Pero en el momento en el que cruzas la línea de meta, en el que tu cabeza piensa que ya está todo acabado, ahí es cuando le viene la 'hostia' al cuerpo. Esa misma noche tuve fiebre y las fuerzas por los suelos», añadió sobre el coste que él mismo tuvo que asumir por completar el Ultraman de Hawai.

Aunque ni mucho menos todo el peso de la prueba cae sobre el cuerpo, y es que la mente tiene mucho que decir en carreras de extrema resistencia, como en la que participó nuestro protagonista. «No sabría decir si ha sido más duro el aspecto físico o el mental, pero un argentino que compitió allí conmigo, en su doceava Ultraman, me dijo antes de empezar que estas pruebas son un 90 por ciento de cabeza y un 10 físicas, y creo que llevaba razón», apuntó Gutiérrez

El sistema para recargar las pilas después de una 'paliza' de tal calibre lo tiene claro el deportista jaenero. «Todavía estoy recuperándome. Aun tengo algunas secuelas pero estoy cada vez mejor. Nada más que el hecho de estar en casa con la familia sabiendo que todo ha terminado y que ha salido bien ayuda. El cuerpo necesita recuperación física y mental porque son muchos meses de entrenamiento centrado nada más que en esa prueba. Ahora toca estar en casa con los amigos y la familia e ir recuperando», confesó sobre el merecido tiempo de reposo al que va a someter a un cuerpo que ya le ha demostrado que está a la altura de lo que le pide su ambición.

En lo deportivo

Para Juanma Gutiérrez todo esfuerzo mereció la pena y es que además de cumplir un sueño como triatleta también estuvo por encima de la expectativas marcadas previamente para una prueba que duró tres días. «En la natación me encontré bien físicamente pero no me considero buen nadador y por eso no disfruto igual que en los otros dos deportes. Donde mejor me encontré fue en la carrera a pie, porque la verdad es que me salió una bastante buena», contó sobre el aspecto más técnico de la competición en la isla.

«Bajé de las siete horas, en el Campeonato del Mundo, que es algo muy importante. De hecho ahora mismo tengo el récord de ser el español más rápido en la historia de esta prueba», admitió por si ya era poca la gesta.

El resultado: séptimo mejor corredor de pruebas Ultraman del Mundo en la primera participación de un andaluz en la prueba de Hawai. Así valoró él mismo su éxito deportivo y el hecho de haber podido cumplir su sueño: «Estoy contento porque era una cita muy importante y todos los que estamos metidos en este ambiente hemos soñado alguna vez con participar en la carrera de Hawai. El hecho de estar en la línea de salida ya era un sueño porque me había tenido que clasificar para estar allí. Encima estar dentro de los diez primeros, al lado de gente que son leyendas en esto, de los que he visto mil fotos y vídeos en redes sociales, y poder hablar y compartir experiencias con ellos fue brutal».

Una experiencia brutal para un castigo físico que no lo fue menos y que hace que la organización de la prueba obligue a ir con un mínimo de dos personas como acompañantes de los corredores. «Había atletas que iban con muchos más pero yo, por el tema económico, fui con un amigo con el que ya he compartido otras aventuras y con mi hermano», matizó Juanma.

Los tres pudieron disfrutar de las peculiaridades de un campeonato que transcurre en unas tierras de extrema belleza y de las que el triatleta de Jaén quiso destacar su contraste. «Todas las pruebas son diferentes pero esta es algo más especial por ser el Campeonato del Mundo y por ser en Hawai. Todo el mundo me había hablado muy bien de la isla. Puede hablar con gente que ya había estado otros años y me dijeron que el sentimiento sería diferente. La verdad es que ha sido chulísimo», expresó el jienense sobre el ambiente entre los participantes.

«Lo que tiene la isla es que pasas de un paisaje completamente desértico y volcánico, con las típicas carreteras americanas que no ves nada más que tierra negra, a estar en una estampa casi de selva. La parte más desértica la verdad es que fue dura. También recuerdo que con la bici pasamos una fase en la que el viento apenas nos dejaba avanzar», añadió para que la gente se pueda hacer una mínima idea de los pormenores meteorológicos a los que tuvo que hacer frente.

Reconocimiento

Una vez que tuvo tiempo de relajarse y mirar el móvil se lo encontró rebosar de mensajes de ánimo y reconocimiento. Se mostró especialmente ilusionado por aquellos que le agradecieron el orgullo que siempre ha mostrado por representar a su tierra allá en cada una de las pruebas en las que acaba dejando su huella.

«No me esperaba recibir tantos mensajes. Cuando estás en la otra parte del mundo y te empiezan a llover mensajes de ánimo de gente conocida y también de gente que no conoces y que encima te dice que estás llevando el nombre de Jaén alto., es algo que se nota. Cuando tienes en la prueba algún momento de bajoncillo y empiezas a pensar en esos mensajes la verdad es que empujan», aseveró.

El esfuerzo, el sufrimiento y el agotamiento ya se han desvanecido y cuando Juanma echa la vista atrás solo le queda lo positivo (que según sus propias palabras es prácticamente todo) de una competición con la que llevaba soñando desde hace mucho tiempo.

Llega ahora el turno del descanso, coincidiendo además con estas fechas navideñas, pero sabiendo de la ambición y de lo acostumbrados que nos tiene Juanma Gutiérrez a superarse a sí mismo nadie podría esperar que este tiempo vacacional no fuese ni mucho menos definitivo. «Ahora viene el Ultraman de los mantecados», dijo entre risas sobre el que va a ser su futuro más inmediato.

Una vez hecha la chanza confirmó que por su hoja de ruta pasa volver a la competición con nuevos retos en la mente, aunque todavía no ha querido desvelar cuáles son esos en los que piensa. «Tengo cosas en la cabeza para el futuro pero ahora necesito estar con la familia. Cuando pasen unas semanas ya me pondré a plantear la temporada que viene en la que habrá próximo retos».

No podría ser de otra manera para una persona que tiene la superación como modo de vida y que es poco menos que un buen espejo en el que debería mirarse gran parte de la sociedad para darse cuenta de que con esfuerzo, dedicación y trabajo los imposibles no lo son tanto.

«Si puedes soñarlo, puedes conseguirlo», reza en el perfil de Twitter de Juanma Gutiérrez y él, con sus obras y sus palabras demuestra que no solo sigue ciegamente dicha frase motivacional sino que es además prueba viviente de que es cierta.