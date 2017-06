Bauhaus vence al esprint, a la espera de la montaña

El alemán Phil Bauhaus (Sunweb) ganó al esprint la quinta etapa del Critérium del Dauphiné, con llegada en Mâcon, al superar a los franceses Arnaud Démare y Bryan Coquard, mientras que el belga Thomas De Gendt (Lotto) sigue líder la víspera de la llegada a la montaña.

El pelotón atrapó al holandés Dylan van Baarle, último superviviente de una escapada de cuatro ciclistas, de la que también formaban parte Minaard, Bouwman y El Fares, a seis kilómetros de la meta.

En el esprint, Démare, vencedor el lunes en la anterior llegada masiva, no pudo superar a Bauhaus, que con 22 años logró el principal triunfo de su carrera. "Ya había hecho un buen esprint el lunes (quinto)", señaló el alemán. "Sentía que tenía las piernas para hacerlo bien y contaba con la ayuda de dos compañeros de equipo en la parte final de la etapa", dijo.

"Vengo del Giro que es la carrera más difícil que he disputado. Me sentía fuerte, estaba confiado en esta etapa que era la última que podía terminar al esprint. Buscaba el podio, por lo que la victoria...", añadió Bauhaus. "Para el futuro, debo aprender, ser más fuerte. Para ser comparado a los grandes nombres del esprint alemán, me hace falta ganar mucho", concluyó.

El viernes se disputará la sexta etapa, de 147,5 kilómetros entre Le Parc des Oiseaux y Villars-les-Dombes, que finalizará con el ascenso del Mont du Chat, un puerto de categoría especial que también se subirá en el próximo Tour de Francia.

"Todo terminará probablemente para mí mañana viernes, aunque nunca se sabe. Si la ascensión del Mont du Chat no es demasiado rápida, podría tal vez salir airoso. Pero lo dudo, sobre todo con el descenso que sigue a la subida", afirmó De Gendt. "Al principio de la etapa, marqué los puntos de mejor escalador en la primera ascensión. El maillot de lunares es un objetivo para mí", añadió el belga.

-Clasificación de la quinta etapa:

1. Phil Bauhaus (ALE) Sunweb 4h:04:32

2. Arnaud Demare (FRA) Francaise m.t

3. Bryan Coquard (FRA) Direct Energie m.t

4. Adrien Petit (FRA) Direct Energie m.t

5. Nacer Bouhanni (FRA) Cofidis m.t

6. Alexander Kristoff (NOR) Katusha m.t

7. Pascal Ackermann (ALE) Bora m.t

8. Edvald Boasson Hagen (NOR) Dimension Data m.t

9. Enrico Battaglin (ITA) Lotto Jumbo m.t

10. Oliver Naesen (BEL) AG2R m.t

-Clasificación general:

1. Thomas De Gendt (BEL) Lotto Soudal 17h:10:25

2. Richie Porte (AUS) BMC a 27

3. Alejandro Valverde (ESP) Movistar a 51

.4. Stef Clement (HOL) Team Lotto-Jumbo a 55

5. Alberto Contador (ESP) Trek a 1:02

6. Christopher Froome (GBR) Sky a 1:04

7. Brent Bookwalter (USA) BMC a 1:12

8. Jesús Herrada (ESP) Movistar a 1:15

9. Sam Oomen (HOL) Sunweb a 1:17

10. Diego Ulissi (ITA) UAE Emirates a 1:22.