Bouwman vence en la tercera etapa del Dauphiné

El joven holandés Koen Bouwman, de 23 años, inauguró su palmarés profesional ganando la tercera etapa del Critérium del Dauphiné, con llegada en Tullins. El belga Thomas De Gendt (Lotto) conservó el maillot amarillo de líder la víspera de la contrarreloj de Bourgoin-Jallieu.

Bouwman se impuso al esprint a sus cinco compañeros de escapada. El lituano Evaldas Siskevicius se hizo con la segunda plaza, por delante del belga Frederik Backaert y el francés Bryan Nauleau.

La escapada lanzada en los primeros kilómetros reunió a seis ciclistas (Bouwman, Vermeulen, Nauleau, Backaert, Pacher, Siskevicius), que llegaron a contar con hasta siete minutos de ventaja. La reacción tardía del pelotón solo permitió a los velocistas aproximarse. El francés Arnaud Démare, que ganó la etapa al esprint la víspera, se hizo con la séptima plaza, a 11 segundos.

"Nuestro equipo es muy joven, tenemos vía libre en este Dauphiné. Estuve delante ayer (lunes), y de nuevo hoy. Tenía el maillot de mejor escalador sobre mis espaldas y me sentía fuerte. A cinco kilómetros de la llegada, pensé que la victoria era posible. Es la primera vez que me encontraba en esta posición, que podía ganar. No conocía a los otros ciclistas, conté con mis fuerzas y lancé el esprint bastante pronto. Mi objetivo es el maillot de mejor escalador. Me parece que el rival más serio es De Gendt", señaló el holandés Bouwman.

El miércoles se disputará la única contrarreloj de la prueba, de 23,5 kilómetros entre La Tour-du-Pin y Bourgoin-Jallieu.

"Todo se puede jugar en pocos segundos en la contrarreloj del miércoles. Para mantener el maillot amarillo debo estar muy bien de piernas. Si no es el caso, será Porte o Froome, u otro, quien me pasará por delante", afirmó De Gendt.

-Clasificación de la tercera etapa:

1. Koen Bouwman (HOL) Lotto Jumbo 4h.06.06

2. Evaldas Siskevicius (LIT) Delko Marseille m.t

3. Frederik Backaert (BEL) Wanty m.t

4. Bryan Nauleau (FRA) Direct Energie m.t

5. Alexey Vermeulen (USA) Lotto Jumbo m.t

6. Quentin Pacher (FRA) Delko Marseille m.t

7. Arnaud Demare (FRA) Francasise a 11

8. Bryan Coquard (FRA) Direct Energie m.t

9. Pascal Ackermann (ALE) Bora m.t

10. Phil Bauhaus (ALE) Sunweb m.t

-Clasificación general:

1. Thomas De Gendt (BEL) Lotto Soudal 12h:37:04

2. Axel Domont (FRA) AG2R a 48

3. Diego Ulissi (ITA) UAE Emirates a 1:03

4. Pierre Roger Latour (FRA) AG2R a 1:07

5. Emanuel Buchmann (ALE) Bora a 1:09

6. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain m.t

7. Ben Swift (GBR) UAE Emirates m.t

8. Alberto Bettiol (ITA) Cannondale m.t

9. Tony Gallopin (FRA) Lotto Soudal m.t

10. Julien Simon (FRA) Cofidis m.t.