Chris Froome, atropellado mientras se entrenaba

Nuevo susto en el mundo del ciclismo. Hace unas semanas el ciclista italiano Michele Scarponi falleció al ser arrollado por una furgoneta en un cruce mientras se entrenaba en su localidad natal, Filottrano (Ancona), y este domingo una conductora ebria y bajo los efectos de las drogas, atropellaba a cinco ciclistas, dos de los cuales fallecieron en la localidad valenciana de Oliva,

Un nuevo atropello ha podido acabar en tragedia, aunque esta vez por suerte, todo ha quedado en un susto. El protagonista ha sido Chris Froome que este martes ha sido atropellado mientras entrenaba. El coche que se llevó por delante al ciclista británico se dio a la fuga, como desveló el propio Froome en su cuenta de Twitter.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo