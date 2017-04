Elías Tello se impone en la XXXIII Clásica Ciudad de Torredonjimeno

El chileno Elías Tello (Kuota Paulino) ha sido el vencedor de la XXXIII Clásica Ciudad de Torredonjimeno, sexta prueba de la Copa de España élite y sub23, celebrada ayer domingo sobre 160 kilómetros. Tello superaba al sprint a Juan Antonio López Cózar (Fundación Euskadi) y Erland Sor (Escribano Sports) -mejor sub 23 de la jornada-, componentes de un grupo de seis ciclistas que completaban Fernando Barceló (Fundación Euskadi), Óscar Cabedo (Escribano Sports) y Jaime Castrillo (Lizarte) que llegaban con 1:15 sobre Aydar Zakarin (Lokosphinx), el hermano del destacado profesional ruso, avanzadilla de un grupo muy roto.

En los puestos 14 y 15 llegaban los dos líderes de la Copa de España, el sub 23 Sergio Samitier (Lizarte) y Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA), a 1:42, que mantienen sus respectivos amarillos, con 532 y 499 puntos, respectivamente. Tercero es ahora López-Cozar, con 442. «Ha sido una jornada muy dura, porque en el último puerto he perdido quince o veinte segundos respecto a Samitier y me he quedado sin equipo, pero no me he puesto nervioso y he podido cazar en la bajada y mantener el amarillo en un día realmente complicado», comentaba el madrileño.

Escribano se imponía por equipos, por delante de Lizarte, aunque Caja Rural-Seguros RGA mantiene su liderato con 263 puntos frente a los 256 de los navarros, con una general que se aprieta y le da más interés. Escribano es tercero ahora con 216 puntos. Cabedo se llevaba la montaña, cuya general mantiene Eusebio Pascual (Mutua de Levante). Tello se hacía con las metas volantes, cuyo liderato en la general mantiene Iván Moreno (Lizarte), a pesar de no haber estado en la salida de la prueba tosiriana.

Diversas alternativas

La mañana amaneció bastante cálida, pero nublada en Torredonjimeno, con varios chaparrones antes del banderazo de salida, aunque luego las nubes respetaron la carrera. 196 ciclistas de 28 equipos presentes, con la única ausencia reseñable del lider de las metas volantes, y buen ritmo desde el inicio, por lo que la 'fuga del día' tardó en gestarse. Sobre el km. 25 se producía el salto de Fuentes (Baque), Cárdenas (Control Pack) y Martínez (GSport), aunque en el km. 35 se unían hasta 19 ciclistas en cabeza, sumándose Montoya (Lizarte), Landaburu y Roig (AldroTeam), Bou y Canton (Polartec), Graziani (Baque), Pelegrí y Martín (Caja Rural), Muela (Control Pack), Barbero (Escribano), Regueiro (Froiz), Goikoetxea (Euskadi), Vera y González (Pizzeria), Tirilonte (Rías Baixas) y Gómez (Compak).

Y aunque les costó distanciarse, al primer paso por Torredonjimeno, meta volante, km. 44, ya llevaban 35 segundos de ventaja, para irse a 1:11 en el km. 54 y una máxima de 1:55, en el km. 77. Pero la proximidad de la zona más quebrada conducía al final de la escapada, en el km., 99, al pie de la primera ascensión.

La subida al Alto de Locubín (Primera Categoría) dejó desgranada la carrera con un grupo delantero de apenas 15 unidades, del que saltaban en los últimos metros Tello (Kuota), Cabedo (Escribano), Barceló (Euskadi) y Samitier (Lizarte) que coronaban destacados por este orden y se iban por delante. Posteriormente se juntarían hasta 13 ciclistas, aunque en la ascensión de Valdepeñas (Segunda Categoría) se quedaban los que serían protagonistas de la carrera: Castrilló (Lizarte), Sor y Cabedo (Escribano), López-Cózar y Barceló (Euskadi) y Pascual (Mutua de Levante).

Por la cima pasaban Barceló, Cabedo y Castrillo por este orden, con 10 segundos sobre Pascual y Sor, con la carrera totalmente rota y con Samitier aventajando a Serrano, aunque el madrileño contactaba con su rival en el descenso. Los tres de delante parecía que iban a abrir hueco, pero a falta de 25 kilómetros enlazaban Tello, López-Cózar, Pascual y Sor, sin que pudiera hacerlo ninguno de los perseguidores.

Parecía el granadino 'Chupete' López-Cózar (nautral de Loja) el rival a batir, y más cuando iban dos Euskadi en la escapada. Pero el chileno se imponía con claridad, dando un gran triunfo al modesto equipo asturiano. Para el andaluz, «la rabia de no haber podido ganar en casa. En otro sitio no me hubiera importando tanto como aquí en Torredonjimeno. Habrá que seguir luchando».

La Copa de España élite y sub 23 vivirá el próximo fin de semana su antepenúltima cita, aunque no en domingo, sino el lunes 1 de mayo, con la Santikutz Klasika, en Legazpi (Gipuzkoa).

En Torredonjimeno, la organización, liderada por Manuel Moreno volvió a ser un éxito convirtiendo la prueba, la única en su clase que se celebra en Andalucía, en una auténtica fiesta consolidada del clicismo jienense.