CB Cazorla, un subcampeón gigante

Sólo con una palabra es posible resumir la final a cuatro por el ascenso a LEB plata celebrada en Cazorla: éxito. El comisario federativo fue categórico: «que una localidad de menos de 8.000 habitantes sea capaz de organizar tan dignamente y con este ambiente un evento como este es para felicitar a todos los cazorleños». Sólo faltó la guinda de la victoria final para los locales, completar el pleno de triunfos. Porque sólo se perdió (78-87) el decisivo último partido, el que decidía si el campeón era el CB Cazorla Jaén Paraíso Interior o el Fundación Globalcaja la Roda. Ambos conjuntos habían despachado con mayor o menor comodidad a los otros dos equipos en liza, el Flánigan Calviá y el UPCT Cartagena -tercero y cuarto, respectivamente, de la competición-. Y la balanza cayó del lado de los albaceteños, sencillamente porque jugaron mejor, porque lograron embridar su sistema nervioso en un ambiente como no se había vivido nunca en el Pabellón Municipal 'José Jorquera de la Hoz'.

Los dos primeros cuartos de partido estuvieron marcados por la absoluta igualdad en el marcador y en el juego. El resultado era buena prueba de ello: 40-40. En el CB Cazorla se alternaron como anotadores 'Carlangas' Sánchez, muy enchufado desde el perímetro, Leshaun Murphy desde el rebote ofensivo y la canasta, y Vadal Faniel, también anotando con facilidad a media y larga distancia. A las canastas locales contestaban una y otra vez los jugadores más decisivos de La Roda en esos primeros dos cuartos: Arturo Fernández, De Ángelo Hailey y Norman Rey.

Pero fue en el tercer cuarto, con un parcial de 20-30, donde los visitantes dieron un sonoro golpe en la mesa desde la línea de 6,75, e incluso desde los 9 metros. Un acierto que los cazorleños no pudieron o no supieron frenar. Por el contrario, los jugadores de Juan Carlos García no acertaban a puntuar ni desde fuera ni en la zona, donde a priori eran netamente superiores.

A partir de ahí, ya en el último cuarto, el partido se convirtió en un quiero y no puedo del CB Cazorla. En algún momento la diferencia se redujo a los 6 puntos (70-76 a falta de 6 minutos), pero los errores desde el tiro libre terminaron de condenar a los de verde -4 de 11 por 12 de 13 de los albaceteños-. Y es que la ventaja en el rebote, con seis tapones además de Placide Nadjim -mejor jugador del partido con, además, 19 puntos y 10 rebotes para un 31 de valoración- no se reflejaban en los guarismos del electrónico.

Deportividad

Al final, victoria y ascenso muy merecidos para el Fundación Globalcaja la Roda, que recibió los vítores de su afición y el aplauso deportivo del resto del público. Buena muestra de la enorme deportividad que ha presidido esta final a cuatro y que ha sido reconocida tanto por los equipos como desde el ámbito federativo. También hay que destacar la labor arbitral, intachable durante los tres días de competición.

Por lo tanto, felicitar al campeón y también al CB Cazorla Jaén Paraíso Interior por una impresionante temporada en la que ha sido, de largo, el mejor equipo andaluz de la Liga EBA.

Además, organizando brillantemente una competición de gran magnitud, que nunca se había celebrado en la provincia jienense y que siempre será recordada entre los cazorleños y aficionados al deporte. Todos respondieron masivamente a la llamada del club y llenaron el pabellón durante estos tres históricos días.