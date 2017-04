Lagartos con ADN de dinosaurios

Un día más en la oficina, pero para no olvidarlo. El Jaén Paraíso Interior FS está acostumbrando a sus aficionados a tardes de rosas y gloria. Ayer firmó una épica victoria ante una de las mejores plantillas del mundo. Un FC Barcelona Lassa que necesitaba ganar para asegurar la segunda posición y que vio como los lagartos amarillos echaban mano de su ADN de dinosaurios para voltear en un final para la historia de este club un marcador adverso en la recta final del encuentro. Una gesta que quedará grabada en el libro esta entidad. Los de Dani Rodríguez pasan al play off como el 'primero de los mortales', el vencedor de la otra liga, tras los tres grandes. De esta forma contará con el factor cancha a su favor en los cuartos de final del play off por el título, en los que se medirá al Magna Navarra.

MARCADOR 4 JAÉN PARAÍSO INTERIOR Dídac Plana, Boyis, Mauricio, Mauricinho y Chino. También jugaron Fabián, Javi Alonso, Campoy, Solano José López y Dani Martín.

3 FC BARCELONA LASSA Paco Sedano, Marc Tolrá, Roger, Adolfo y Joselito. También jugaron Aicardo, Dyego, Rafa López, Ferrao, Batería y Sergio Lozano. Goles: 1-0, min. 3: Boyis; 1-1, min. 15: Ferrao; 1-2, min. 32: Ferrao; 1-3, min. 34: Dyego; 2-3, min. 36: Solano (p.); 3-3, min. 37: Dani Martín; 4-3, m in. 40: Solano (d.p.). Árbitros: Delgado Sastre y Rabadán Sainz (Valencia). Amonestaron a los locales Mauricio y Dani Martín y a los visitantes Dyego, Rafa López y Sergio Lozano. Expulsaron, con roja directa, a Lozano. INCIDENCIAS Nuevo lleno en el pabellón de La Salobreja. La afición jienense volvió a responder y abarrotó el vetusto pabellón en el que el Jaén FS disputa sus encuentros. Jaén se merece un Palacio para que el conjunto amarillo dé el salto definitivo y pueda competir, con mayores armas, con los tres grandes del fútbol sala nacional. La afición jienense volvió a animar a su equipo. El pabellón de La Salobreja se ha convertido esta temporada en un fortín, gracias a la presión que ejerce el millar de seguidores que cada jornada se da cita en él. Sólo El Pozo Murcia (1-2) y Movistar Inter (0-3) han conseguido llevarse los tres puntos. El resto han sido victorias, salvo el empate con el Palma Futsal (1-1)

El Jaén FS fue el primero en golpear. Y lo hizo con una contra de manual. Tras un error en el saque de esquina blaugrana, Chino inició el contragolpe firmando una precisa pared con Boyis para que el de Doña Mencía alojara el balón en la red de la portería defendida por Paco Sedano. Los lagartos daban un zarpazo en su primera ocasión, a los tres minutos de partido.

Los de Dani Rodríguez estaban muy cómodos. En otra contra bajó muy rápido Tolrá para evitar el mano a mano de Mauricio.

El duelo era todo un manual de los elementos que hacen atractivo este deporte. Mucho en juego en la tabla, jugadores destilando detalles técnicos de mucha calidad y dos bloques volcados en ataque sin reservas ni especulaciones.

El Jaén FS es un bloque de sólidos pilares, que gobierna su propio destino y se siente con autoridad para conquistar el área contraria. Un equipo que ha alcanzado el paraíso creciendo en su idea de juego con el paso de las jornadas. Rodríguez tiene un plan, y los jugadores los desarrollan con una fe inquebrantable. Ahí está gran parte del éxito del técnico jienense.

Al ecuador del primer round se llegó con victoria por la mínima de los locales y con una presión asfixiante en tres cuartos de la cancha que acabó por ahogar al FC Barcelona. Palabras mayores.

El fútbol sala es un juego maravilloso, que no conoce la piedad y que está lleno de paradojas. Así, cuando el duelo había perdido parte de su brillo ofensivo, apareció la clase de Ferrao para igualar la contienda. Disparo cruzado desde la banda derecha que entró como un obús en la portería de Dídac Plana. Tocaba seguir remando.

Al Jaén Paraíso Interior FS no le quedaba otra que intentar ganar y cruzar los dedos para que Magna Gurpea (que jugaba en casa de un Peñíscola que sería séptimo hiciera lo que hiciera) o que Palma Futsal (que se enfrentaba a un Gran Canaria que tenía que puntuar para huir del descenso) pincharan. Ambos equipos aventajaban a los de Dani Rodríguez en un punto. Y las malas noticias llegaban a La Salobreja con la victoria parcial (0-1) del Magna.

El FC Barcelona cuenta con una plantilla excelsa. Y eso pese a que algunos jugadores llegaban faltos de ritmo. Después de sendas lesiones de larga duración, Lozano y Batería volvían a estar disponibles para el técnico Andreu Plaza, aunque afirmaba en la previa del choque que no estaban «junto a Aicardo, al 100%». Su única baja, para todo lo que resta de temporada, es la de Rómulo.

Al descanso se llegó con un Barcelona que había logrado que amainara el temporal inicial y disfrutando de una mayor posesión pero sin lograr traducirla en ocasiones claras de gol. Además, la última fue para Solano, que en el los segundos finales se topó con un Sedano muy atento.

El Jaén FS era sexto y cabía la posibilidad de jugar el play off por el título precisamente ante el Barcelona con el factor campo en contra. Pero quedaban 20 minutos por delante.

El segundo tiempo arrancó con un giro de Rafa López y una felina parada de Dídac Plana. El meta, cedido por el bloque blaugrana, estaba construyendo un muro frente a su portería. El siguiente en toparse con él sería Roger.

Javi Alonso y Campoy, con una acción que no acabó en gol por muy poco, volvieron a arrancar la ovación de la parroquia local.

Dídac seguía manteniendo vivo al Jaén FS. Incluso Ferrao le felicitó después de sacar un balón que buscaba la escuadra. Los amarillos no desaprovechaban cualquier ocasión para mostrar sus garras. Chino desde su campo y Dani Martín estuvieron cerca del segundo.

Otra vez Ferrao

Pero el que marcó, otra vez, fue Ferrao. Quedaban poco más de ocho minutos para el final. Y en ese momento también estaban cayendo Palma y Magna Navarra.

El Jaén FS echó mano de la casta y el coraje, pero Dyego recogió un balón en el área y marcó el tercero. Seis y medio para el final.

Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Bartolomé Reyes, padre de Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén.

Tan solo la mala fortuna evitó que Solano acortara distancias, tras una bella acción individual de Javi Solano. El gol llegó en el minuto 36 al transformar el 23 amarillo un penalti que Dyego había cometido sobre el propio jugador cordobés.

Y la Salobreja se vino abajo. En una jugada embarullada, Lozano fue expulsado con roja directa. Los de Plaza obligados a jugar en inferioridad. A los pocos segundos Dani Martín llevaba las tablas al marcador de un pabellón jienense que se venía arriba mutado a caldera, tras recoger un balón suelto después de un disparo de Campoy. El internacional Solano, muy astuto, sacó la quinta falta a los blaugranas que entraban en el bonus fatídico. Rugían los lagartos desde la grada.

Al Barcelona no le valía el punto y a falta de dos minutos salió de cinco. Cuando restaban 19 segundo Campoy se cobró la sexta falta. Solano asumió la responsabilidad y el balón, tras golpear el palo, entró con un suspense de los que corta la respiración.