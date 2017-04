Jesulito: «Han llegado otras ofertas pero la verdad es que ni las he valorado»

Jesús Antonio Solano 'Jesulito' (Cádiz, 1989) será jugador del Jaén Paraíso Interior FS. Ayer lo adelantaba esta redacción en su edición impresa y el propio ala del Xota confirma el principio de acuerdo, aunque «todavía no hay nada firmado, pero espero que en los próximos días pueda hacerse oficial. Hay predisposición por ambas partes».

Jesulito reconoce que habló con su mujer de la posibilidad de dar un cambio a sus vidas. «Apareció la opción de jugar en Jaén y es muy atractiva. Un equipo que aspira a discutir la hegemonía de los tres grandes, en Andalucía, más cerca de casa y que siempre aspira a disputar el play off. Han llegado otras ofertas pero la verdad es que ni las hemos valorado».

El jugador desea también despedirse, «como se merece» de la que hasta ahora ha sido su casa. «He estado allí ocho años y ellos fueron los que apostaron por mí y me dieron la oportunidad de convertirme en el jugador que ahora soy».

Todo se fraguó durante la pasada edición de la Copa de España disputada en Ciudad Real. La expedición navarra coincidió con el equipo jienense en el mismo hotel y allí se realizó la primera toma de contacto que ha acabado con el jugador internacional en las filas del bloque dirigido por Dani Rodríguez.

Se trata de un jugador con mucha calidad y una tremenda vocación ofensiva, capaz de firmar con el Xota temporadas con 20 dianas.

El ala gaditano fue operado ayer de unas molestias en un disco de su columna vertebral. Precisamente en abril del año pasado ya fue intervenido de una hernia discal que le hizo perderse el final de la pasada temporada. «En ese momento me avisaron de que tenía un problema, mucho menos grave, que es del que ahora me he operado», explicaba el jugador a IDEAL a las pocas horas de salir del quirófano. «La intervención ha sido un éxito y ahora toca recuperarme, descansar con el objetivo de estar a tope para la próxima pretemporada».

Jesulito subraya también que en su decisión ha influido el gran ambiente que se vive en el pabellón de La Salobreja. «Cuando he tenido la oportunidad de jugar en Jaén siempre me ha impresionado el ambiente que se vive en las gradas. La afición vive de forma muy intensa los partidos y arropa a su equipo. Ganaron la Copa de España y es un proyecto similar al propio Xota o al Palma Futsal».

Solano

Por otro lado, Francisco Javier Solano cuenta las horas para disfrutar de uno de los momentos más felices de su trayectoria deportiva, ya que trabaja a las órdenes de José Venancio López y con los mejores jugadores de España en la selección nacional de fútbol sala. La lesión de Joselito Fernández, jugador del FC Barcelona le abrió una puerta que ya estaba rozando, al estar preseleccionado.

Sueña con debutar en Polonia. España jugará ante Moldavia, Serbia y Polonia el 8, 9 y 11 de abril, respectivamente.

El jugador, que cumple su tercera temporada en una segunda etapa en el combinado jienense señala que «España es la vigente campeona de Europa y me hace una gran ilusión jugar este torneo. Le dedico a toda la familia del Jaén FS la convocatoria y lógicamente a mi familia y amigos», remachaba el bujalanceño».