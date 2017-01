La BBC la lía en directo con los subtítulos del discurso de Donald Trump

Donald Trump fue investido como presidente de los Estados Unidos ante millones de espectadores de todo el mundo, ya que numerosas cadenas de televisión emitieron en directo la ceremonia y el discurso de investidura del magnate.

Precisamente, una de estas cadenas de televisión fue la BBC, que a los pocos minutos de empezar el discurso de Trump se convirtió en Trending Topic a raíz de un desafortunado desliz con los subtítulos del texto que se encontraba leyendo el nuevo Presidente de los Estados Unidos.

La cadena británica coló por error los diálogos de una de sus series de ficción en lugar de las palabras de Trump, “Dile que se quite de mi camino... Así que era él quien estaba en tu habitación”, era el texto que aparecía en pantalla mientras el magnate pronunciaba su discurso.

