Un año de récord

El sector del cine vuelve a sonreír. Castigado por la crisis y por la subida del IVA, las cifras de espectadores y recaudación durante 2016 fueron buenas. Se superó la barrera de los cien millones de espectadores (100.275.624) y se recaudaron más de 601 millones de euros (601.770.637). Suponen sendos aumentos del 5 y el 6% con respecto al ejercicio anterior, según comScore Spain. Y una vez más, una película española se alzó con el primer puesto superando a las grandes producciones estadounidenses. Es la quinta vez en seis años que una producción nacional consigue ser la primera. Y el honor ha recaído en 'Un monstruo viene a verme', el segundo proyecto internacional de Juan Antonio Bayona. Tras su paso por el Festival de San Sebastián, más de 4,5 millones de personas han pasado por las salas para ver este trabajo. La recaudación ha superado los 26 millones.

No es la primera vez que el director catalán copa el primer puesto. Ya lo hizo en 2012 con 'Lo imposible'. 'Torrente 4: Lethal crisis' (2011), 'Ocho apellidos vascos' (2014) y 'Ocho apellidos catalanes' (2015) también ocuparon el primer puesto; un lugar donde solo se ha colado una película extranjera, 'Los Croods', en 2013. Pero a pesar de liderar la taquilla, el cine español solo ha podido colocar otro trabajo más entre los diez primeros. 'Palmeras en la nieve', con 1,1 millones de espectadores y 12,1 millones recaudados, se situó en el octavo puesto. El resto de las cintas más vistas en España el año pasado fueron norteamericanas, con dos películas de animación en el podio: 'Mascotas' (también superó los 20 millones) y 'Buscando a Dory' (17,6 millones) completando el podio de las más taquilleras.

Pero a la estela de estas dos grandes producciones españolas (cada una pertenece a uno de los principales grupos televisivos privados), no hay más películas nacionales con grandes resultados. Una de las comedias del año, 'Villaviciosa de al lado', ha recaudado 8,2 millones; 'Cien años de perdón", 6,5 millones; otra comedia, 'Cuerpo de élite', ha logrado 6,3 millones superando los 6,1 millones de 'Kiki, el amor se hace'. 'Ocho apellidos catalanes' logró durante el año pasado 3,8 millones por los 2,5 millones de 'El hombre de las mil caras'. Unas cifras que dejan la cuota de pantalla del cine español en el 18,1%, un punto menos que en 2015 y lejos del mejor registro histórico, logrado en 2014, con el 25,5%. Es decir, no hay efecto arrastre de las grandes producciones. Solo otras 27 películas superaron la barrera de los cien mil espectadores; 62 cintas no llegaron a los mil espectadores y 20, ni a los cien.