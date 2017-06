La música negra de última hornada, con Solange y Miguel como máximos representantes, se ha impuesto en los principales escenarios del Primavera Sound, aunque el acontecimiento más sorprendente de la primera jornada del festival ha sido el concierto que ha ofrecido Arcade Fire sin previo aviso.

El recital de los canadienses ha sido de los que se recuerdan. Han tocado por primera vez dos temas inéditos de su nuevo disco y lo han hecho por sorpresa, en un escenario abierto por los cuatro costados sobre el que la banda ha logrado crear magia.

Sorpresas a parte, la jornada ha estado marcada por los sonidos negros, con una Solange exultante que ya no necesita ser presentada como la hermana de Beyoncé. La cantante ha exhibido poderío, acompañado de ocho músicos, todos ellos negros, con los que, en una demostración de activismo musical, se ha reunido en el centro del escenario, y juntos han realizado una coreografía mientras cantaban 'Don't Touch My Hair', un tema que precisamente trata sobre la discriminación racial. Concretamente, la canción habla del proceso de adaptación de la melena rizada por el que atraviesan las mujeres afroamericanas, al tiempo que pide que "no le toquen el pelo" como si se tratase de algo exótico.

La artista ha comenzado su recital con 'Rise', el primer tema de su último disco, 'A Seat At The Table', y no ha dudado en acercarse al público, que se debatía entre captar el momento con el móvil y canturrear sus temas.

Susurrando mensajes sobre los derechos de las mujeres afroamericanas y verdades sobre el caos y la angustia de nuestro presente, la norteamericana ha convencido con un repertorio que antes de llegar a Barcelona ha sido alabado tanto por la crítica como por el público, y que en su semana de apertura logró arrebatarle el número uno en Estados Unidos a Bon Iver, otro grande que ha actuado hoy en el Primavera, más entrada la noche.

La combinación entre éxito comercial y reconocimiento de las revistas especializadas de la que disfruta Solange es ideal para el Primavera Sound, que se ha convertido en un festival de masas sin querer renunciar a su áurea de certamen de "calidad", tal como reza en su página web. Calidad que también ha exhibido Miguel, un auténtico príncipe del r&b contemporáneo, que ha derrochado energía, buena voz y presencia escénica, poco antes de la actuación de Solange.

Pero no todo han sido sonidos negros en el Primavera, un festival que se precia de la variedad de su cartel y en el que hoy ha actuado Alexandra Savior, una mujer que arrastra la voz como Lana del Rey, pero cuyos requiebros vocales se enroscan hacía el cabaret gótico más que hacía el desamor bajo el sol de la piscinas californianas, como se ha podido ver en escenario Pitchfork. Vestida recatadamente con un negro vestido victoriano, la norteamericana, que todavía no tiene álbum en el mercado, susurra sus temas de ralentizado pop cadencioso, en los que se muestra esquiva, tímida, pero sin perder nunca el control de la situación. Una fórmula que ya le ha dado sus primeros éxitos porque una de sus canciones fue incluida en la banda sonora de 'True Detective', una serie poblada de almas atormentadas.

Poco después, y a unos escasos metros de allí, ha actuado otra promesa, jovencísima aunque con algo más de trayectoria a sus espaldas (su último trabajo es del 2016 'Don't Let The Kids Win'): la australiana Julia Jacklin, cuyas fuentes de inspiración, todas procedentes del manantial folk, son quizás más evidentes aunque sin utilizar los mismos surcos. Sonidos de los años cincuenta y un desgarro en la voz, que la ponen a jugar en la misma liga que Angel Olsen, otra cantante que curiosamente también está en este año en el Primavera.

El de hoy ha sido un buen cartel que ha hecho olvidar las incomodidades y las colas en los acceso, que este año han sido más largas que en anteriores ediciones, debido probablemente al mayor celo que ponen los miembros de los equipos de seguridad desde el atentado en el concierto de Ariana Grande.